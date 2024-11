Papež: Skrita krščanska mesta na Japonskem pričujejo o veri in zvestobi

Sveti oče je v soboto, 30. novembra, v avdienco sprejel člane združenja, ki se posveča raziskovanju življenja skritih kristjanov na Japonskem.

Vatican News

Papež se je navzočim najprej zahvalil za njihovo prizadevanje, da bi bila skrita krščanska mesta vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine, kar se je zgodilo leta 2018. Po njegovih besedah so ti kraji »dragocene priče pomembnega, a prikritega poglavja v zgodovini vesoljne Cerkve« in plemenitega japonskega ljudstva. Papež je izrazil upanje, da bo priznanje pomembnosti teh krajev služilo tudi kot živo pričevanje o zvestobi številnih japonskih kristjanov, ki so dragoceni zaklad vere prenašali iz roda v rod kot dediščino. Hkrati je dejal, da bo 7. decembra z veseljem umestil še enega japonskega kardinala.

»Primerno je, da naše srečanje poteka tik pred godom svetega Frančiška Ksaverija, velikega misijonarja, ki je sanjal, da bo oznanjevanje evangelija obrodilo bogato žetev duš v vaši domovini. Kot dediči teh sanj naj vaše delo na področju izobraževanja in ohranjanja pripomore k temu, da bi bilo to pomembno poglavje v zgodovini evangelizacije bolje poznano in cenjeno. Naj obisk teh zgodovinskih krajev Kristusovim učencem v današnji Japonski služi kot "spomin in živi ogenj v duši vsakega apostolata v tej deželi, ki je sposoben nenehno prenavljati in vžigati evangelizatorsko gorečnost" (Pozdrav ob počastitvi svetih mučencev, Nagasaki, 24. november 2019)«.

Ob spominu »na junaštvo prvih misijonarjev, pogum japonskih mučencev ter vztrajnost majhne, a zveste katoliške skupnosti na Japonskem,« je sveti oče svoj pozdrav sklenil z mislijo na kristjane, ki so danes preganjani ali celo umorjeni zaradi Jezusovega imena. »Prosim vas, da se mi pridružite v molitvi zanje in za vse, ki trpijo zaradi grenkih sadov vojne, nasilja, sovraštva in zatiranja. Izročimo se priprošnji Marije, Matere Cerkve, in še bolj goreče molimo za prihod Kristusovega kraljestva, kraljestva vsesplošne sprave, pravičnosti in miru.«