Papež: Rožni venec pomaga graditi mir; pomembno ga je širiti med mladimi

Sveti oče je msgr. Tommasu Caputu, pompejskemu nadškofu in papeškemu delegatu svetišča Rožnovenske Matere Božje v Pompejih, ob jubilejnem letu, ki zaznamuje 150-letnico prihoda Marijine slike v svetišče, poslal posebno sporočilo. V njem je poudaril, da je molitev rožnega venca »preprosto sredstvo, dostopno vsem«, ki »podpira obnovljeno evangelizacijo, h kateri je danes poklicana Cerkev«.

Vatican News

Papež na začetku izrazi svoje veselje nad dejstvom, da se Cerkev v Pompejih z različnimi pastoralnimi pobudami pripravlja na obhajanje jubilejnega leta, ob spominu na 150-letnico prihoda znamenite slike Rožnovenske Device.

»Z veseljem se duhovno pridružujem vsem, ki bodo praznovali to pomenljivo obletnico ter se v molitveni zbranosti zaustavili v Marijinem svetišču v Pompejih, da bi našli tolažbo in upanje v milem obličju nebeške Matere. Ko je 13. novembra 1875 slika prispela tja, je Bartolo Longo, ustanovitelj svetišča, ki je samo nekaj let pred tem postal odvetnik, ponovno našel vero, ki jo je izgubil v letih svojega univerzitetnega študija. Glas, ki ga je slišal v globini svoje notranjosti, je bil kakor blisk v noči, ki ga je rešil iz trpkega boja in v njegovem srcu je z novo močjo zazvenel izrek, povezan s pobožnostjo rožnega venca: "Če iščeš zveličanje, širi rožni venec." To geslo, ki ga je dobro poznal, je zdaj v njegovi notranjosti dobilo, kot se to pogosto zgodi pri mističnih izkušnjah, pomen obljube in na nek način naloge.

Od tega trenutka dalje je postal apostol rožnega venca in z neštetimi pobudami in spisi, predvsem pa s svojimi "petnajstimi sobotami", eden največjih razlagalcev te marijanske pobožnosti, katere pomen so poglobili moji častitljivi predhodniki, zlasti od Leona XIII. dalje, vse do apostolskega pisma Rožni venec Device Marije (Rosarium Virginis Mariae), ki ga je Janez Pavel II. napisal ob začetku tretjega tisočletja, ko je razglasil leto rožnega venca.

Božja previdnost je, da jubilej slike Marije iz Pompejev sovpada z bližajočim se jubilejnim letom, osredotočenim na Jezusa, naše upanje, in s 17. stoletnico Nicejskega koncila (325), ki je v luči Svete Trojice posebej poudaril Kristusovo božje-človeško skrivnost. V tej luči je lepo ponovno odkriti rožni venec, da bi ponotranjili skrivnosti Zveličarjevega življenja in jih zrli z Marijinim pogledom. Rožni venec, preprosto sredstvo, ki je dostopno vsem, lahko podpira prenovljeno evangelizacijo, h kateri je danes poklicana Cerkev.«

Papež Frančišek ob tem spomni, da je potrebno ponovno odkriti lepoto rožnega venca v družinah in domovih. »Ta molitev pomaga graditi mir in pomembno jo je predlagati mladim, da se jim ne bi zdela ponavljajoča in monotona, ampak dejanje ljubezni, ki se nikoli ne naveliča razdajanja. Rožni venec je prav tako vir tolažbe za bolne in trpeče, "sladka veriga, ki nas povezuje z Bogom", pa tudi veriga ljubezni, ki postane objem za poslednje in odrinjene, kot so bili v očeh Bartola Longa predvsem sirote in otroci zapornikov. Zato vas spodbujam, da s številnimi pobudami svetišča z obnovljeno zavzetostjo nadaljujete veliko zgodovino karitativnosti, s katero je začel On: to je najlepša duhovna zapuščina, ki jo je zapustil blaženi ustanovitelj.

Naj tudi danes Gospod človeštvu, ki mora ponovno odkriti pot sožitja in bratstva, spregovori s sporočilom Naše Gospe iz Pompejev. Upam, da se bodo njeni številni častilci po vsem svetu vedno bolj zvesto držali Gospoda ter pričevali bližino bratom, zlasti tistim, ki so najbolj potrebni pomoči.«

Sveti oče se ob koncu sporočila s hvaležnostjo spominja izrazov vere, ki jih je doživel »v tej Marijini oazi 21. marca 2015 ob svojem romanju«. Na deželo Kampanijo, zlasti na tiste, ki doživljajo stiske, kliče vse milosti, ter pošilja svoj blagoslov pompejskemu škofu in tistim, ki se bodo udeležili odmevnih dogodkov.