Sveti oče: Pred trpljenjem drugih nihče ne more ostati brezbrižen

S papežem Frančiškom so se v ponedeljek, 4. novembra, sestali udeleženci srečanja Cerkev, poljska bolnišnica. »Še naprej prinašajte ljudem upanje, usmiljenje in ljubezen, da se bodo povezali pri služenju najrevnejšim,« jih je spodbudil.

Vatican News

Papež je v ospredje postavil tri vidike, ki jih naj usmerjajo pri njihovem prizadevanju: oznanjati Kristusa, popravljati neenakosti v družbenem tkivu ter sejati upanje. Zbrane je spodbudil, naj o sprejemanju bratov in sester pričujejo bolj z dejanji kot besedami ter v vsakem od njih vidijo Kristusovo obličje. Na ta način bodo oznanjali »Kristusa kot tistega, ki vedno hodi z njimi, saj je od prvi postal ubog«.

S svojim apostolatom družbi kažejo na neenakost med bogatimi in revnimi, ki je včasih zelo velika. »Tega Bog ne želi za človeštvo in te neenakosti morajo biti pravično razrešene,« je dejal papež. »Treba je ponovno vzpostaviti družbeno tkivo in odpraviti neenakosti. Nihče ne more ostati brezbrižen pred trpljenjem drugih (prim. 1 Mz 4,9),« je poudaril.

Ob koncu je izpostavil še potrebo po upanju: »Vsakemu človeku, ki ga sprejmete, ker nima doma, ker je begunec, ker je del družine, ki se nahaja v najranljivejšem položaju, ker je žrtev vojne ali je zaradi katerega koli drugega razloga odrinjen na družbeni rob, prinašajte upanje. Čeprav se ti naši bratje in sestre pogosto počutijo obteženi pred stvarnostjo, ki se lahko zdi kot slepa ulica, jih spomnite, da je krščansko upanje večje od vsake situacije, saj ima svoj temelj v Bogu in ne v človeku. Kar se zdi nemogoče ljudem, ni nemogoče Bogu (prim. Mt 19,26).«

Vsem, ki delajo v Cerkvi, je še poudaril, da je pomoč ranljivim ljudem vedno privilegij, kajti njih je Božje kraljestvo (prim. Mt 5, 3). »Vsakič, ko imamo priložnost, da se jim približamo in jim nudimo svojo pomoč, je to priložnost, da se dotaknemo Kristusovega mesa, kajti prinašanje evangelija ni abstraktna stvar, ki bi jo lahko omejili na indoktrinacijo, ampak postane konkretna v krščanskem prizadevanju za najbolje potrebne ljudi; v tem je prava evangelizacija.«