Papež pozdravil 100-letno babico, ki je pomagala na svet okoli 8000 otrokom

Sveti oče po vsaki splošni avdienci pozdravi tudi nekatere skupine in posameznike. Preteklo sredo se je med drugim srečal s 100-letno gospo Mario, ki je več kot sedemdeset let delala kot babica in pomagala pri rojstvu okoli 8000 otrok. Pozdravil je tudi 90-letno Rino, ki ima deset otrok, stoletnico iz Gvatemale ter vernike iz Kolumbije.

Vatican News

Okoli 8000-krat »mama«

Maria Pollacci je 20. septembra letos dopolnila sto let. Rodila se je v kraju Lama Mocogno blizu Bologne in je znana kot »babica Italije«. Italijanski predsednik Sergio Mattarella jo je imenoval za vitezinjo, svojo življenjsko zgodbo pa je predstavila tudi na odru festivala Sanremo. Preteklo sredo je papežu Frančišku podarila svojo avtobiografsko knjigo z naslovom 7400-krat mama, ki pripoveduje o »življenju babice v gorah med Apenini in Dolomiti«, kot piše v podnaslovu (knjiga je bila objavljena leta 2005, od takrat pa je pomagala na svet še okoli 600 otrokom). Gospa Maria se ni poročila in živi sama v svoji hiši v kraju Pedavena v Benečiji. Svetemu očetu je povedala, da je začela delati kot babica leta 1950, sredi ruševin druge svetovne vojne, »ko so mame na porodu velikokrat umrle, včasih celo pogosteje kot preživele«. Po njenih besedah se je v zadnjih letih vse spremenilo: »tako zelo, da se zdi, da je ubijanje nerojenih otrok postalo nekaj povsem indiferentnega«.

Rina, mama desetih otrok

Poleg gospe Marie je papež Frančišek pozdravil tudi 90-letno gospo Rino, ki je prišla iz Sassuola z dvema od svojih desetih otrok: mnogi izmed njih so razkropljeni po svetu, živijo v Nemčiji, Švici in Združenih državah Amerike. Svetemu očetu je povedala, da je zanjo družina smisel življenja in ko se zberejo vsi skupaj – ima več kot 25 vnukov in pravnukov – še vedno pripravi »na kvintale« tortelinov kot znamenje praznika, ljubezni, podelitve in medsebojne podpore.

Stoletnica iz Gvatemale

S papežem se je zatem srečala gospa Albertina Rojas de Ayala iz Gvatemale, ki bo 21. novembra dopolnila sto let. Vse od svoje mladosti je bila predana služenju Cerkvi in dejavno sodeluje v skupini Marijine legije v gvatemalski prestolnici. Po besedah njene hčerke je mamina vera »neomajna, njeno predano služenje krčanski skupnosti pa zgled in navdih« ne samo za njihovo družino, ampak za vse, ki jo poznajo.

Predstavniki ljudstva Arhuaco iz Kolumbije

Iz gorovja Sierra Nevada de Santa Marta v Kolumbiji pa je v sredo prišla delegacija ljudstva Arhuaco, ki velja za »varuhe življenja v svoji regiji in v širšem pomenu za varuhe matere zemlje: delujejo namreč na področju okoljskih razmer in podnebnih sprememb, povezanih z neodgovornim ravnanjem ljudi«. Papežu so izrazili hvaležnost in bližino za vsebino njegovega nauka, zlasti za okrožnici o varovanju skupnega doma, ki »v novih generacijah ustvarjajo zavest o spremembah«.