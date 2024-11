Porušena stavba v Ukrajini.

PAPEŽ

Papež povabil k molitvi za dežele, ki so v vojni

Papež ni pozabil dežele, ki so v vojni: »Novice, ki prihajajo iz Mozambika, so zaskrbljujoče. Vse vabim k dialogu, strpnosti in neutrudnemu iskanju pravičnih rešitev. Molimo za celotno prebivalstvo Mozambika, da trenutne razmere ne povzročijo, da bi izgubili vero v pot demokracije, pravičnosti in miru. In prosim, še naprej molite za izmučeno Ukrajino, kjer so prizadete tudi bolnišnice in druge civilne zgradbe; in molimo za Palestino, Izrael, Libanon, Mjanmar, Sudan. Molimo za mir po vsem svetu«.