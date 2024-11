Papež obrtnikom: Ste sodelavci pri stvariteljskem delu Boga

S svetim očetom so se v petek, 15. novembra 2024, srečali predstavniki italijanskega Nacionalnega združenja obrtnikov ter malih in srednje velikih podjetij. V nagovoru jim je dejal, da sodelujejo pri Božjem stvariteljskem delu ter pohvalil njihovo delo tudi zato, ker lepša svet.

Papež Frančišek je uvodoma dejal, da mu je obrtništvo zelo pri srcu, saj dobro izraža vrednost človeškega dela. »Ko ustvarjamo s svojimi rokami, hkrati aktiviramo glavo in noge: izdelava je vedno sad razmišljanja in premika k drugim. Obrtništvo je pohvala ustvarjalnosti; obrtnik mora namreč v nedejavni materiji zaznati posebno obliko, ki je drugi ne znajo prepoznati. In na ta način ste sodelavci pri stvariteljskem delu Boga. Potrebujemo vaš talent, da bi človeški dejavnosti povrnili smisel in jo postavili v službo projektov, ki spodbujajo skupno dobro.«

V nadaljevanju govora se je sveti oče zaustavil ob evangeljski priliki o talentih (prim. Mt 25,14-30): »Gospodar trem služabnikom izroči talente, da bi z njimi trgovali. Tisti, ki jih je prejel pet, je podjeten in zasluži še pet drugih. Tisti, ki je prejel dva, stori enako, in pridobi še dva. Gospodar oba pohvali na enak način.« Papež je ob tem poudaril, da »ni pomembna količina, ampak trud, da bi darovi obrodili sadove. Prav to, kar manjka tretjemu služabniku, ki iz strahu in lenobe skrije svoj talent v zemljo. Odpovedal se je podjetnosti, ker ni gojil odnosa zaupanja do svojega gospodarja, do življenja in do drugih.«

»Ta prilika je hvalnica zaupanju v Boga, je povabilo k zdravemu, pozitivnemu "pajdaštvu" – drznem si uporabiti to besedo – z Bogom; z njim, ki nas naredi za sodeležne svojih dobrin in računa na nas, na našo odgovornost. Če hočemo v življenju rasti, moramo opustiti strah in zaupati. Včasih, zlasti ko se težave povečajo, smo v skušnjavi, da bi mislili, da je Gospod sodnik ali neizprosen nadzornik, ne pa tisti, ki nas spodbuja, naj vzamemo življenje v svoje roke. Toda evangelij nas vedno vabi, naj imamo pogled vere; naj ne mislimo, da je to, kar ustvarimo, samo sad naših sposobnosti ali zaslug. Je tudi sad zgodovine vsakega izmed nas, je sad številnih ljudi, ki so nas naučili, kako v življenju iti naprej, začenši z našimi starši. Delo, ki ga opravljam, je sad zgodovine, ki nas je usposobila, da lahko to storimo. Tudi vi, če ste navdušeni nad svojim delom in če se včasih upravičeno pritožujete, ker ni ustrezno ovrednoteno, je to zato, ker se zavedate vrednosti tega, kar je Bog položil v vaše roke, ne samo za vas, ampak za vse.«

»Vsi moramo odstraniti strah, ki hromi in uničuje ustvarjalnost. To lahko storimo tudi s tem, kako živimo svoje vsakdanje delo in se čutimo, da smo del velikega Božjega projekta, ki nas lahko preseneti s svojimi darovi. Za našim bogastvom se ne skriva samo sposobnost, temveč tudi Božja previdnost, ki nas prime za roko in nas vodi. Obrtniško delo lahko vse to dobro izrazi, če ga dan za dnem spremlja zavest, da nas Bog nikoli ne zapusti, da smo mojstrovine njegovih rok in da smo zato sposobni ustvarjati izvirna dela.«

Ob koncu nagovora je sveti oče pohvalil delo obrtnikov ter malih in srednje velikih podjetij tudi zato, ker lepša svet. Ob novicah o vojnah in nasilju, ki jih slišimo vsak dan, se po papeževih besedah večkrat zdi, da izgubljamo vero v sposobnosti človeka. »Lepšati svet pomeni graditi mir,« je izpostavil papež in spomnil na okrožnico Fratelli tutti, ki pravi, da so graditelji miru obrtniki, ki so sposobni z iznajdljivostjo in pogumom začenjati procese obnove in srečanja (prim. št. 225).

»Bog vse moške in ženske vabi, naj delajo na obrtniški način, tako kot On; naj delajo pri Njegovem načrtu miru. Zato On svoje talente deli v izobilju, da bi bili v službi življenja in ne zakopani v neplodnost smrti in uničenja, kot to počnejo vojne, ki jih podžiga sovražnik Boga.«