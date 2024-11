Papež katoličanom v Estoniji: Gradite družbo miru, pravičnosti, solidarnosti in dostojanstva

Ob 100-letnici vzpostavitve apostolske administrature v Estoniji papež tamkajšnje katoličane spodbuja, naj gradijo družbo, ki je ukoreninjena v miru, pravičnosti, solidarnosti in dostojanstvu vsake osebe.

Vatican News

»Ta pomemben mejnik v vaši zgodovini zaznamuje stoletje trdne zvestobe katoliški veri, ki je tej majhni, a živi Cerkvi omogočila, da je postala vir sočutja in duhovne hrane za nešteto moških in žensk po vsej državi. Hkrati ta obletnica spominja na neomajno upanje in zaupanje v Gospoda v desetletjih trpljenja, okupacije in zatiranja,« zapiše sveti oče v pismu, poslanem talinskemu škofu Philippu Jourdanu.

Izpostavi zgled vere »pogumnih in vztrajnih prednikov, ki so prispevali k vzgoji in ohranjanju katoliške skupnosti v Estoniji«. Posebej spomni na Božjega služabnika nadškofa Eduarda Profittlicha, ki »je s svojim pričevanjem o Kristusu in s trdnostjo, s katero je ostal blizu svoji čredi, vse do prelitja krvi, zasejal semena, ki še danes dajejo sadove«. »Naj vam bo njegovo pričevanje vedno vir navdiha in naj vas opominja, da lahko tudi najmanjša rastlina, najmanjša gesta in najnižja daritev zrastejo daleč prek svojih skromnih začetkov in obrodijo bogato letino (prim. Mt 13,31-32).«

Izrazi prepričanje, da bo ta »občudovanja vredna dediščina vere in ljubezni«, ki je značilna za talinsko škofijo, »sedanjo generacijo duhovnikov, redovnikov in vernikov laikov spodbudila k nadaljnji rasti v veseli misijonarski hoji v prihodnost«. »Naj bo sedanja stoletnica priložnost za duhovno prenovo v vaši deželi in naj spodbudi nov čut za evangelizacijo, zlasti med mladimi,« zapiše sveti oče. »Tako bodo lahko učinkoviteje oznanjali Božje sporočilo ljubezni, usmiljenja in sprave ter prinašali Jezusovo luč in osvobajajočo moč evangelija številnim današnjim moškim in ženskam, ki sploh ne verjamejo v Boga.«

Papež izrazi upanje, da bi »si katoličani v Estoniji prizadevali graditi družbo, ki bo temeljila na miru, pravičnosti, solidarnosti in dostojanstvu vsakega človeka, vedno bolj sodelovali z moškimi in ženskami iz drugih krščanskih veroizpovedi pri enotnem pričevanju o Božjih obljubah«. Po papeževih besedah je to še posebej pomembno »v kontekstu današnje vojne v Evropi«, ki je zaskrbljujoča in je tragični odmev temačnih trenutkov preteklih let. »Kljub temu vas Sveti Duh lahko vodi, da boste zgovorno znamenje nenehnega zaupanja v Božjo previdnost in da boste estonske kristjane skupaj z vsemi ljudmi dobre volje vodili k podajanju prijateljske roke beguncem in najbolj ranljivim bratom in sestram. Naj vas Kristus blagoslovi s svojimi darovi vztrajnosti, bratske edinosti in sloge.«