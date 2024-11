Msgr. Domenico Battaglia, neapeljski nadškof

Papež k novim kardinalom dodal neapeljskega nadškofa Domenica Battaglio

Sveti oče je imenom novih kardinalov, ki bodo umeščeni med konzistorijem 7. decembra, dodal neapeljskega nadškofa msgr. Domenica Battaglio. Znan je po svojem delovanju na socialnem področju, posebno po delu z mladimi in odvisniki. Ob novici o imenovanju je dejal, da biti kardinal pomeni služenje in odgovornost ter dodal: »Ne kličite me eminenca, sem in bom vedno ostal don Mimmo«. Tako kljub temu, da se je indonezijski škof kardinalskemu nazivu odpovedal, število novih kardinalov ostaja enako.