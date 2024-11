Papež Frančišek v homiliji na praznik Kristusa Kralja o obtožbah, konsenzu in resnici

Papež Frančišek je na nedeljo slovesnega praznika Našega Gospoda Jezusa Kristusa, Kralja vesolja in na 38. svetovni dan mladih v vatikanski baziliki sv. Petra predsedoval sveti maši. Pred sklepom je sledil tradicionalni prenos simbolov Svetovnega dneva mladih, s čimer se je začelo njihovo romanje proti Seulu 2027. V baziliki je bila prisotna delegacija okoli sto mladih Portugalcev, ki so predali križ svetovnega dneva mladih in ikono Maria Salus populi romani delegaciji okoli sto Korejcev.

Papež Frančišek

Homilija papeža Frančiška

Ob sklepu bogoslužnega leta obhaja Cerkev slovesni praznik Našega Gospoda Jezusa Kristusa, Kralja vesolja. Vabi nas, naj gledamo Njega, Gospoda, ki je vir in dopolnitev vsakršne stvari (prim. Kol 1,16-17), katerega kraljestvo ne bo nikoli uničeno (Dan 7,14).

Gre za zrenje, ki povzdiguje in navdušuje. Če pa se zatem ozremo naokoli, se to, kar vidimo, prikaže drugačno in v nas se lahko porodijo vznemirljiva vprašanja. Kaj poreči o vojnah, nasilju, ekoloških katastrofah? In kaj si misliti o problemih, s katerimi se morate vi dragi mladi soočiti, če gledate na prihodnost: pomankanje delovnih mest, ekonomska negotovost in ne samo to, ločitve in neenakosti, ki polarizirajo družbo? Zakaj se vse to dogaja? In kaj lahko storimo, da nas ne bo potrlo? Res je, gre za težka vprašanja, a so pomembna.

Zato bi danes, ko vse Cerkve obhajajo Svetovni dan mladih, želel predlagati v luči Božje Besede, zlasti vam mladim, razmišljanje o treh vidikih, ki nam lahko pomagajo iti pogumno naprej na naši poti skozi izzive, ki jih srečujemo. Ti vidiki so: obtožbe, konsenz in resnica.

Prvi: obtožbe. Današnji evangelij nam predstavlja Jezusa kot obtoženca (prim. Jn 18, 33-37). Je, kot se reče, »napaden« na sodišču. Pilat ga zaslišuje, ki je predstavnik Rimskega imperija, v katerem lahko vidimo predstavljene vse oblasti, ki so skozi zgodovino z močjo orožja tlačile ljudi. Pilata Jezus ne zanima. Toda ve, da ljudje hodijo za njim in ga imajo za voditelja, učitelja, Mesijo in zato kot prokurator ne more dovoliti, da kdo ustvarja nered in vznemirjenje vojaško ustvarjenega miru v njegovem distriktu. Zato zadovolji močne sovražnike tega nezaščitenega preroka. Sodno ga preganja in mu grozi, da ga bo obsodil na smrt. In On, ki je vedno in samo pridigal o pravičnosti, usmiljenju in odpuščanju, se ne pusti ustrahovati in tudi se ne upira. Jezus ostane zvest resnici, ki jo je oznanjal, zvest vse do žrtvovanja življenja.

Dragi mladi, morda se tudi vam lahko zgodi, da vas postavijo pod »obtožbo« zaradi dejstva, da hodite za Jezusom. V šoli, med prijatelji, na krajih, ki jih obiskujete, je lahko kdo, ki vam želi dati čutiti, da se motite, ker ste zvesti evangeliju in njegovim vrednotam, ker ne odobravate in se ne upognete, kot vsi drugi. Vi pa ne imejte strahu pred »obtožbami« in ne skrbite za to. Slej ko prej kritike in lažne obsodbe padejo in površne vrednote, ki jih podpirajo, se pokažejo takšne kot so, slepila.

Drage mladenke, dragi mladeniči, pazite, da se ne pustite opiti iluzijam. Prosim, bodite konkretni. Realnost je konkretna. Bodite previdni do iluzij. To kar ostane, kakor nas uči Kristus, je nekaj drugega. To so dela ljubezni. To je to, kar ostane in napravlja življenje lepo! Ostalo ne šteje. Dejanja konkretne ljubezni. Zato vam ponavljam: ne bojte se »obtožb« sveta. Nadaljujte s tem, da ljubite! Toda ljubite v Gospodovi luči, dajte življenje za pomoč drugim.

Prihajamo k drugi točki: konsenz. Jezus je zatrdil: »Moje kraljestvo ni od tega sveta« (Jn 18,36). Kaj je hotel Jezus reči s tem? Zakaj nič ne stori, da bi si zagotovil uspeh, se prikupil mogočnikom, da bi dosegel podporo svojega programa? Zakaj tega ne stori? Kako lahko misli, da bo kot »poraženec« spremenil stvari? Jezus se zato tako obnaša, ker zavrača vsako logiko moči (prim. Mr 10, 42-45). Jezus je pred tem popolnoma svoboden!

Tudi vam bo dobro delo posnemati njegov zgled in se ne pustiti okužiti hlepenju, ki je danes tako zelo razširjeno, da vas vidijo, odobravajo in hvalijo. Tisti, ki se pustijo ujeti v te fiksacije, na koncu živijo v težavah. Gre za »komolčenje«, tekmovanje, pretvarjanje, sklepanje kompromisov, razprodajo svojih idealov, da bi imeli malo odobravanja in prepoznavnosti. Prosim, bodite previdni glede tega. Vaše dostojanstvo ni naprodaj. Ni naprodaj! Bodite previdni.

Toda Bog vas ljubi takšne kot ste in ne takšne kot se zdite. Pred njim vaše čiste sanje veljajo več kot uspeh in ugled, saj iskrenost vaših namenov velja več kot konsenz. Ne pustite se preslepiti tistim, ki vas s tem, ko vas mamijo z jalovimi obljubami, pravzaprav le želijo izkoristiti, vplivati ​​na vas in vas izrabljati za svoje interese. Bodite previdni, da ne boste izkoriščeni. Bodite previdni. Pazite, da ne boste pogojeni. Bodite svobodni, a svobodni v skladu s svojim dostojanstvom. Ne zadovoljite se s tem, da ste »zvezde za en dan«, zvezde na družbenih omrežjih ali v katerem koli drugem kontekstu! Nekoč, se spomimjam mlade ženske, ki je želela, da bi jo videli - bila je lepa - v moji deželi. In za odhod na zabavo je bila popolnoma naličena. Pomislil sem: »Kaj ostane po ličenju?«. Ne ličite si duše, ne ličite si srca; bodite takšni kot ste: iskreni, transparentni. Ne bodite »zvezde za en dan« na družbenih omrežjih ali katerem koli drugem kontekstu.

Nebo, na katerem ste poklicani, da boste svetili, je veliko večje. Gre za nebo ljubezni, gre za Božje nebo, na katerem Očetova neskončna ljubezen odseva v naših številnih malih lučeh: v zvesti ljubezni poročenih, v skrbi za ostarele, v velikodušnosti posvečenih, v dejavni ljubezni do revežev, v poštenosti na delu. Razmislite o teh stvareh, ki bodo vse vas mlade naredile močnejše. Te lučke: zvesta naklonjenost zakoncev – nekaj lepega -, nedolžno veselje otrok - to je lepo veselje! -; navdušenje mladih, bodite navdušeni vsi; skrb do ostarelih. Vprašanje: ali skrbite za starejše? Ali greste na obisk k starim staršem? Bodite velikodušni v svojem življenju in karitativni do revnih v poštenosti svojega dela. To je pravi nebeški svod, na katerim žarite na svetu kakor zvezde (prim. Flp 2, 15). Prosim vas, ne poslušajte tistega, ki vam govori nasprotno! Ne bodo konsenzi rešili svet, niti nas napravili srečne, ampak zastonjskost ljubezni. To kar rešuje svet je zastonjskost ljubezni. Ljubezni ni mogoče kupiti, ni na prodaj, saj je zastonjska, ker gre za podaritev samega sebe.

In tako smo prišli do tretje točke: resnice. Kristus je prišel na svet, »da bi pričeval za resnico« (Jn 18,37), in to tako, da nas je učil ljubiti Boga in brate (prim. Mt 22,34-40; 1 Jn 4,6-7). Pravzaprav šele tam, v ljubezni, naše bivanje najde luč in smisel (prim. 1 Jn 2,9-11). V nasprotnem primeru ostajamo ujetniki velike laži. In katera je velika laž? Laž samozadostnega »jaza« (prim. 1 Mz 3,4–5), ki je korenina vseh krivic in nesreč. »Jaz«, ki naslavlja samega sebe: jaz, jaz, z mano, vedno »jaz«, ki nima sposobnosti videti druge, se pogovarjati z drugimi. Bodite previdni na to bolezen »jaza«, ki je obrnjenost k sebi.

Kristus, ki je pot, resnica in življenje (prim. Jn 14,6), slečen vsega in umre nag na križu za naše zveličanje, nas uči, da lahko samo v ljubezni tudi mi živimo, rastemo in cvetimo v svojem polnem dostojanstvu (prim. Ef 4,15-16). Sicer pa, kot je blaženi Peter Jurij Frassati zapisal prijatelju – mladeniču, kot si ti – ne živi se več, ampak »životari« (glej Pismo Isidoru Boniniju, 27. februarja 1925). Želimo živeti, ne životariti, zato si prizadevamo pričevati resnico v dejavni ljubezni, tako da ljubimo drug drugega, kot nas je Jezus učil (prim. Jn 15,12).

Sestre in bratje, ni res, kot nekateri mislijo, da so dogodki sveta »ušli« Bogu iz rok. Ni res, da zgodovino krojijo nasilneži, objestneži, ošabneži. Mnoga zla, ki nas pestijo, so človeško delo, prevara Hudega, a vse je na koncu podvrženo sodbi Boga. Tisti, ki uničujejo ljudi, ki vodijo vojne, kakšen bo njihov obraz, ko se bodo postavili pred Gospoda? »Zakaj ste se borili v tej vojni? Zakaj si ubil?« In kaj bodo odgovorili? Razmislimo o tem. Tudi nam, ki se ne vojskujemo, ne ubijamo, bo zastavljeno, ker sem naredil to, to, to,... Ko nam bo Gospod rekel: »Zakaj si to storil? Zakaj si bil pri tem nepošten? Zakaj si zapravil ta denar v svoji nečimrnosti?« Gospod nas bo vprašal tudi te stvari. Gospod nam pušča svobodo, a nas ne pusti samih. Čeprav nas popravlja, ko pademo, nas nikoli ne neha ljubiti in nas, če hočemo, spet dvigne, da lahko nadaljujemo svojo pot.

Ob koncu te evharistije bodo mladi Portugalci mladim Korejcem zaupali simbole Svetovnega dneva mladih: križ in ikono Marije Salus Populi Romani. Tudi to je znamenje, je povabilo za vse nas, da živimo in prinašamo evangelij na vse konce zemlje, ne da bi se ustavili in obupali, vstali po vsakem padcu in nikoli ne prenehali upati, kot je sporočilo tega Dneva, ki pravi: Tisti, ki zaupajo v Gospoda, hodijo, pa ne omagajo (prim. Iz 40,31). Vi, mladi Korejci, boste prejeli križ, Gospoda, križ življenja, znamenje zmage, vendar ne samega. Prejeli ga boste z mamo. Marija je tista, ki nas vedno spremlja k Jezusu; Marija je tista, ki je v težkih trenutkih ob našem križu, da nam pomaga, ker je Mati, je mati. Ona je naša mama. Mislite na Marijo.

Imejmo oči uprte v Jezusa, v njegov križ in v Marijo, našo Mater. Tako bomo tudi v težavah našli moč, da gremo naprej, brez strahu pred obtožbami, brez potrebe po konsenzu, s svojim dostojanstvom, z lastno gotovostjo, da ste odrešeni in da vas spremlja mati Marija, brez sklepanja kompromisov, brez duhovnega ličenja. Vašega dostojanstva ni treba ličiti. Pojdimo naprej, veseli, da smo za vse, da smo v ljubezni in da smo priče resnice. In prosim, ne izgubite veselja. Hvala.