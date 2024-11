Papež Frančišek sprejel premierko Barbadosa Mio Amor Mottley

V četrtek, 14. novembra 2024, je papež Frančišek v vatikanski apostolski palači sprejel premierko Barbadosa Mio Amor Mottley. Nato se je srečala z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom, ki ga je spremljal msgr. Mirosław Wachowski, podtajnik za odnose z državami.

Vatican News

Med pogovori na državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Barbadosom in Svetim sedežem. Govorilo se je o nekaterih temah skupnega interesa, kot so skrb za skupni dom in posledice podnebnih sprememb, pa tudi aktualna družbenopolitična vprašanja v državi in regiji.

Srečanje se je sklenilo s potrditvijo vzajemnega prizadevanja za pospeševanje skupnega dobrega za prebivalce Barbadosa.