Papež bo 15. decembra v Ajacciu na sklepu kongresa o ljudski vernosti v Sredozemlju

Na povabilo civilnih in cerkvenih oblasti države bo papež Frančišek v nedeljo, 15. decembra 2024, opravil apostolsko potovanje v Ajaccio na Korziki ob zaključku kongresa »La religiosité populaire en Méditerranée« (Ljudska vernost v Sredozemlju).

Tiskovni urad Svetega sedeža

Program apostolskega potovanja svetega očeta Frančiška v Ajaccio

Nedelja, 15. december 2024

RIM – AJACCIO – RIM

7.45 Odhod letala z rimskega letališča Fiumicino za Ajaccio.

9.00 Prihod letala na mednarodno ajaško letališče.

10.15 Sklepno srečanje kongresa Ljudska vernost v Sredozemlju v Ajaškem kongresnem in razstavnem centru. Govor papeža Frančiška.

11.20 Molitev Angel Gospodov s škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci v katedrali Svete Marije Vnebovzete. Govor papeža Frančiška in opoldanska molitev.

15.30 Sveta maša na Place d’Austerlitz (»U Casone«). Homilija papeža Frančiška.

17.30 Srečanje s predsednikom republike na mednarodnem ajaškem letališču.

18.00 Poslovilna slovesnost.

18.15 Odhod letala z ajaškega mednarodnega letališča za Rim.

19.05 Prihod na mednarodno rimsko letališče Fiumicino.

Opis logotipa in gesla apostolskega potovanja svetega očeta v Ajaccio

Logotip in geslo apostolskega potovanja v Ajaccio

V logotipu, katerega ozadje je v celoti zeleno-modro in predstavlja morje, je Korzika stilizirana zgoraj levo z modrimi navpičnimi črtami. Najvišja črta se zaključi v obliki križa, ki simbolizira vero v Kristusa, in je povezana z rumeno črto, ki se spušča od zgoraj, kar je namig na Svetega Duha. Desno od stiliziranega Otoka najdemo v enaki rumeni barvi svetlobe in Svetega sedeža naslov v korziškem jeziku »Papež Frančišek na Korziki« in spodaj v beli barvi geslo Apostolskega potovanja. »Jezus je šel mimo ter delal dobro« (prim. Apd 10,38), izraz iz Apostolskih del, ki glede na dogodek spominja, da papež obišče Cerkev na Korziki kot pastir, ki gre med svojim ljudstvom. V spodnjem delu je silhueta Marije, kraljice Korzike, v enaki modri barvi kot stilizirani otok. Upodobljena je od bokov navzgor z obrazom in rokami obrnjenimi navzgor in glede na ozadje deluje kot potopljena v morje. Desno spodaj je prav tako v rumeni barvi datum papeškega obiska torej nedelja, 15. december 2024.