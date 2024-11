Papež: Evangelizirati je treba tudi s komunikacijskimi sredstvi

S papežem Frančiškom so se v četrtek, 28. novembra 2024, srečali predstavniki katoliške televizije El Sembrador - Nueva Evangelización (ESNE). V svojem nagovoru se jim je zahvalil predvsem za njihovo služenje in bližino priseljencem v Latinski Ameriki ter jih spodbudil, naj gredo naprej z velikodušnostjo in ustvarjalnostjo, zasidrani na Petrovi skali ter poslušni smernicam Cerkve.

Vatican News

Na začetku je sveti oče pozdravil ustanovitelja televizijskega kanala ESNE Noela Díaza ter se mu zahvalil, da je začel to »komunikacijsko poslanstvo«. Ob tem je povedal anekdoto o njunem prvem srečanju: to je bilo februarja leta 2016 na letalu med apostolskim potovanjem iz Rima na Kubo, od koder so potem odšli v Mehiko. »Zaključeval sem s pozdravljanjem novinarjev, ko sem videl, da se je eden izmed njih vrgel na tla in mi začel čistiti čevlje: Noel je svoji materi obljubil, da bo očistil papeževe čevlje. In tukaj se bom zaustavil za trenutek: vsak od vas naj pomisli na svojo mamo. Nekateri jo imajo živo, drugi jo imajo v nebesih, vendar s srcem hvaležnim za vse, kar so prejeli od svoje matere. Za to dediščino, ki jo lahko dajo samo matere.«

Papež je zatem dejal, da ga je pretresel pogled Noelove vere in njegovo zaupanje v Božjo previdnost. »In tako se je začel projekt ESNE. In tako so se začele sanje, ki so mogoče in se nadaljujejo zaradi predanosti te skupnosti komunikatorjev: vas, ki ste tukaj, in številnih drugih sodelavcev. Hvala, ker še naprej sanjate! Hvala, ker še naprej evangelizirate, zvesti povabilu svetega Janeza Pavla II. k novi evangelizaciji!«

V nadaljevanju se je sveti oče zaustavil ob projektu »Jaz sem 73« (Yo soy el 73), o katerem je slišal. Gre za posebno posvetitev Jezusu, da bi izgradili skupnost evangelizatorjev, ki bodo sposobni posredovati veselje evangelija in Božjega usmiljenja. Ob tem je poudaril, da danes zelo potrebujemo učence, ki bi nadaljevali poslanstvo, ki nam ga je zaupal Gospod, ter bi evangelizirali tudi prek komunikacijskih sredstev.

»In hvala, da papežev glas in sporočilo posredujete številnim ljudem v Združenih državah Amerike in drugih špansko govorečih državah. Hvala, ker pomagate mnogim bratom in sestram, da lahko molijo, se udeležujejo svete maše od doma, če ne morejo iti ven, da prejemajo krščansko formacijo in cerkvene novice.

Zahvaljujem se vam tudi in predvsem zato, ker ste s svojim delom blizu številnim priseljencem iz različnih latinskoameriških držav, ki potrebujejo oporne točke in sporočila tolažbe v svojem maternem jeziku. Prav tako se vam zahvaljujem za sodelovanje, ki ga že vrsto let ohranjate z vatikanskimi mediji Dikasterija za komunikacijo.

Spodbujam vas, da greste naprej, ne da bi prenehali gledati v nebo ter na brate in sestre, ki so najbolj v stiski: glejte na Jezusa, glejte na tiste, ki so najbolj potrebni pomoči; storite to z velikodušnostjo in ustvarjalnostjo, vedno zasidrani na Petrovi skali, vedno poslušni smernicam Cerkve.«