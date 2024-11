Papež Cerkvi v Rimu: Ljudem pomagati pri reševanju stanovanjske stiske

Papež Frančišek se s pismom obrača na duhovnike, redovnike in ves kler rimske škofije ter ob jubileju poziva vse cerkvene stvarnosti, ki imajo v lasti nepremičnine, naj ljudem pomagajo pri reševanju stanovanjske stiske. Cerkev je namreč poklicana, da prispeva k sprejemanju in solidarnosti.

Vatican News

Cerkev se pripravlja na obhajanje rednega jubileja leta 2025, ki bo posvečeno upanju, zapiše papež na začetku pisma in spomni, da je v buli o napovedi svetega leta pozval, naj postanemo »oprijemljivo znamenje upanja za številne brate in sestre, ki živijo v težkih razmerah« (Upanje ne osramoti, 10). »Upanje izvira iz ljubezni in občutka, da smo ljubljeni. Božja ljubezen je tista, ki poraja upanje, Božja ljubezen pa prihaja po naši ljubezni,« pri čemer papež spomni na blaženega Pina Puglisija, ki je govoril, da Bog vedno ljubi po nekom.

Papež se zahvaljuje Cerkvi v Rimu, ki po svojih župnijah, redovnih skupnostih, združenjih, cerkvenih gibanjih in družinah s konkretnimi dejanji karitativnosti, pogosto v tišini, veliko prispeva k posredovanju Božje ljubezni in k ustvarjanju upanja v življenju ljudi. »Tako skupno dobro, ki je osnova družbene misli Cerkve, v sebi združuje vse pogoje, ki zagotavljajo človekovo dostojanstvo, ki je, kot sem že večkrat pojasnil, utelešeno v treh nedotakljivih pravicah do zemlje, doma in dela.«

Ob jubileju sveti oče poziva rimsko škofijo, naj posveti oprijemljivo pozornost stanovanjski problematiki, tako da bodo poleg sprejemanja romarjev, ki bodo prišli v Rim, zagotovljene tudi dejanske oblike zaščite do tistih, ki nimajo doma ali pa so v nevarnosti, da ga izgubijo.

»Glede na to želim,« zapiše papež Frančišek, »da vse škofijske stvarnosti, ki imajo v lasti nepremičnine, prispevajo k reševanju stanovanjske stiske z znamenji karitativne ljubezni in solidarnosti ter tako vzbudijo upanje v tisočih osebah, ki v Rimu živijo v negotovih razmerah.«

Institucije in uprave na različnih ravneh se skupaj z združenji in ljudskimi gibanji organizirajo, da bi okrepile sprejemanje in solidarnost do teh bratov in sester, pri čemer sodelujejo institucije in civilna družba. »Cerkev pa je poklicana, da k temu prispeva,« poudari sveti oče.

»Zato prosim vse cerkvene stvarnosti, naj naredijo pogumno gesto ljubezni do bližnjega in ponudijo prostore, ki jih imajo na voljo, zlasti tiste, ki imajo nastanitvene zmogljivosti ali prosta stanovanja.« Institucije in socialne službe bodo ljudi sprejemale, združenja in ljudska gibanja pa bodo zagotavljala storitve posamezni osebi ter nudile ustrezno oskrbo, kar bo bistveno prispevalo k dobremu sprejemu in oblikovanju bratstva, še zapiše sveti oče in se že v naprej zahvaljuje za velikodušnost in vse, kar se že počne za posredovanje Božje ljubezni in spodbujanje upanja v življenju vseh ljudi, zlasti tistih, ki ga najbolj potrebujejo.