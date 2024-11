Papež: Bazilika sv. Petra, sveti kraj žive vere, kjer so vsi dobrodošli

Skupino tehnikov in partnerjev, ki sodelujejo z Upravo svetega Petra pri pripravi novih projektov za baziliko svetega Petra, je papež spodbudil, naj nove tehnologije in najsodobnejša orodja uporabljalo v misijonarskem in ne turističnem stilu. Vlaganje v nova sredstva naj služi za pripovedovanje o veri Cerkve in kulturi, ki jo je oblikovala.

Vatican News

To hišo molitve za vsa ljudstva (prim. Iz 56,7; Mt 21,13) so nam zaupali tisti, ki so v veri in apostolski službi bili pred nami. Zato je dar in naloga, da zanjo skrbimo tako v duhovnem kot materialnem smislu, tudi s pomočjo najnovejših tehnologij, je dejal papež med avdienco v ponedeljek, 11. novembra.

Orodja so »poseben izziv za našo ustvarjalnost in odgovornost«. Prava in konstruktivna uporaba potenciala, ki je vsekakor koristen, vendar ambivalenten, je namreč odvisna od nas. Včasih se zgodi, da »sredstvo prevlada nad namenom, ki naj bi mu služilo«: kot da bi okvir postal pomembnejši od slike. Pri uporabi tehnike se je torej treba zavedati, da njeni »izdelki niso dobri le takrat, ko dobro delujejo, ampak predvsem takrat, ko nam pomagajo rasti«.

Vsi se naj čutijo sprejeti v tej veliki hiši

To načelo še toliko bolj velja za baziliko svetega Petra in za različna dela, ki jih ta zahteva, da bi »bila za vse obiskovalce kraj žive vere in zgodovine, gostoljubno bivališče, tempelj srečanja z Bogom in brati, ki prihajajo v Rim z vseh koncev sveta«. »Vsi, prav vsi se morajo čutiti sprejeti v tej veliki hiši,« je poudaril sveti oče, »kdor ima vero in kdor išče vero, kdor pride, da bi občudoval umetniško lepoto Rima, in kdor hoče razumeti njegove kulturne zaklade.«

Izpostavil je, naj ne pozabimo, da je izvorno središče bazilike grob Petra, Jezusovega učenca, ki ga je izbral za prvega med apostoli ter mu zaupal ključe Božjega kraljestva (prim. Mt 16,18). O tem pričajo veliki grški in latinski napisi, ki od zgoraj spremljajo vernike k oltarju katedre.

»Delo, ki ga načrtujete, mora imeti enak namen,« se je papež obrnil na zbrane, »spremljati današnje moške in ženske, podpirati njihovo pot kot učencev po zgledu Simona Petra.« Zato jim je želel izpostavit tri smernice, ki naj vodijo njihovo delo: poslušanje molitve, pogled vere, dotik romarja. »Naj ti čuti, ki so hkrati telesni in duhovni, pametno urejajo pobude, ki jih je treba izvesti.«

Molitev, vera, romarji

Sveti oče je spodbudil prizadevanje Uprave svetega Petra in njenih sodelavcev na področju tehnoloških posodobitev, ki »prispevajo k interaktivni soudeležbi ljudi, predvsem pa k njihovemu zavedanju, da se nahajajo na svetem kraju, ki je kraj meditacije«.

Pogled vere je pomemben, da »bi se najsodobnejša orodja uporabljalo v misijonarskem in ne turističnem stilu, brez iskanja privlačnosti posebnih učinkov, temveč z vlaganjem v nova sredstva za pripovedovanje o veri Cerkve in kulturi, ki jo je oblikovala«.

»Kiparska, slikarska in arhitekturna umetnost je bila skozi stoletja v službi Božjega ljudstva, s tem ko je uporabljala najboljše tehnologije svojega časa. Naši predhodniki so delali čudovito! Naj bo vsak nov projekt v kontinuiteti z istim pastoralnim namenom.«

Papež je ob koncu govora zatrdil, da se v baziliki skriva »še eno umetniško delo«, to so spovedniki. Spodbudil je, naj bodo vedno navzoči, saj verniki, tudi nekristjani, pogosto želijo prositi za blagoslov. »V tem svetu, ki je tako umetniški in lep, obstaja tudi umetnost osebne komunikacije.« Vedno dati vsem blagoslov in kdor se želi spovedati, naj se mu vse odpusti.