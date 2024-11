Papež: 9. novembra naj se škofije spominjajo svojih svetnikov, blaženih in Božjih služabnikov

V pismu, objavljenem 16. novembra 2024, sveti oče vse delne Cerkve vabi, naj se vsako leto 9. novembra, na praznik posvetitve lateranske bazilike, na poseben način spominjajo svojih svetnikov, blaženih in Božjih služabnikov.

En datum za vse svetnike, blažene, Božje služabnike

V dokumentu papež Frančišek poudari, da pri svetosti ne gre za sad človeških prizadevanj, temveč za to, da bi dali prostor Božjemu delovanju. Ob tem spomni, da je povabilo k svetosti namenjeno vsem in je tudi v središču nauka drugega vatikanskega koncila. Sveti oče zapiše, da se mu zdi pomembno »da se vse delne Cerkve na isti dan spominjajo svetnikov in blaženih, kot tudi častitljivih Božjih služabnikov in Božjih služabnikov s svojih področij.

»Pri tem ne gre za to, da bi v liturgični koledar dodali nov god, ampak da bi z ustreznimi pobudami zunaj bogoslužja ali znotraj njega, na primer med homilijo ali v drugem primernem trenutku, spodbudili spomin na tiste osebnosti, ki so zaznamovale krajevno krščansko pot in duhovnost.«

Škofovske konference bodo lahko pripravile smernice

Po papeževih besedah bo to »posameznim škofijskim skupnostim omogočilo, da bodo ponovno odkrile ali utrjevale spomin na izjemne Kristusove učence, ki so zapustili živo znamenje navzočnosti vstalega Gospoda in so še danes varni vodniki na naši skupni poti k Bogu, nas varujejo in podpirajo«. V ta namen bodo lahko škofovske konference pripravile in predlagale pastoralne napotke in smernice.

»Vsakdanja svetost«

Tudi tokrat sveti oče v pismu ponovno poudari pomen »svetosti izza sosednjih vrat« ali »vsakdanje svetosti«, s katero je vedno bogata Cerkev po vsem svetu. Spodbuja, naj gojimo nenehne in intimne odnose s tistimi, ki jih upravičeno lahko štejemo za »svoje prijatelje, sopotnike na poti, ki nam pomagajo v polnosti uresničevati krstno poklicanost in nam kažejo najlepše obličje Cerkve, ki je sveta in je mati svetnikov«. Papež Frančišek ne pozabi na mučence, Božje služabnike (katerih postopek beatifikacije in kanonizacije poteka) ter častitljive Božje služabnike (katerih junaške kreposti so že priznane). Ob tem navede nekaj primerov, ki jih lahko vsi najdemo v vsakdanjem življenju: »Zakonci, ki so zvesto živeli svojo ljubezen in se odprli življenju; moški in ženske, ki so v različnih poklicih podpirali svoje družine in sodelovali pri širjenju Božjega kraljestva; najstniki in mladi, ki so navdušeno sledili Jezusu; pastirji, ki so s svojo službo izlili darove milosti na sveto Božje ljudstvo; redovniki in redovnice, ki so bili z življenjem po evangeljskih svetih žive podobe Kristusa Ženina. Ne smemo pozabiti na uboge, bolne in trpeče, ki so v svoji šibkosti našli oporo v božjem Učitelju.