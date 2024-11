Lectio magistralis svetega očeta Frančiška med obiskom Papeške univerze Gregoriane

Papež Frančišek je med obiskom univerze Gregoriana v torek, 5. oktobra 2024, imel po uvodnima pozdravoma patra generala jezuitov Artura Sose in rektorja Gregoriane p. Marka Luisa lectio magistralis. Po predavanju svetega očeta so podelili priznanja in nagrade. Preden se je papež Frančišek vrnil v Vatikan, se je še zasebno srečal s patri jezuiti, ki vodijo univerzo ali pa na njej poučujejo.

Papež Frančišek

Lectio magistralis papeža Frančiška

Dober dan bratje in sestre, potem ko sem sprejel povabilo patra generala, patra Artura Sose, sem tukaj z vami, po združitvi Papeškega bibličnega inštituta in Papeškega vzhodnega inštituta s Papeško univerzo Gregoriana, zdaj Collegium Maximum. Ko mi je bil predlagan projekt združitve, sem ga sprejel, saj sem verjel, da ne gre za preprosto, enostavno prestrukturiranje, recimo administrativno prestrukturiranje, ampak da je to priložnost za ponoven razvoj poslanstva, ki so ga rimski škofje znova in znova zaupali Družbi Jezusovi. Ne bi bilo dobro nadaljevati v tej smeri, če bi se pustili voditi učinkovitosti brez vizije, se omejili na združevanja, prekinitve in zapiranja, ter tako zanemarjali dogajanja v svetu in v Cerkvi. To zahteva dopolnitev duhovnosti in premislek o vsem glede na poslanstvo, ki nam ga je zaupal Gospod Jezus, da ne bi splahnela karizma Družbe Jezusove To se ne sme zgoditi. Ko hodiš in te skrbi le, da se ne spotakneš, se na koncu zaletiš. Toda ali ste si zastavili vprašanje, kam greste in zakaj počnete to, kar počnete? Dobro je vedeti, kam se gre, ne da se izpred oči izgubi obzorje, ki združuje poti vseh do dejanskega in končnega cilja. Na univerzi vizija in zavedanje cilja preprečujeta »kokakolizacijo« raziskovanja in poučevanja, ki bi lahko vodila v duhovno kokakolizacijo. Na žalost je veliko učencev duhovne Coca-Cole!

Ko me je duhovni oče povabil, mi je zastavil vprašanje. Kakšna bi lahko bila vloga Gregorijanske univerze v našem času? Ko sem razmišljal, sem se spomnil odlomka iz tistega pisma, ki ga najdemo v Bogoslužnem branju na god sv. Frančiška Ksaverija, ki ga je napisal iz Cochina januarja 1544: »So misli, ki so me prepričale, da sem prišel sem«. Sveti Frančišek Ksaverij razodeva željo, da bi šel na vse univerze svojega časa, da bi »tu in tam kričal kot nor in pretresal tiste, ki imajo več znanosti kot ljubezni«, da bi se počutili gnane postati misijonarji za ljubezen do svojih bratov in bi rekli iz globine srca: »Gospod, tukaj sem, kaj hočeš, da storim?«

Ne skrbite, ne bom začel kričati, a namen je enak, da vas spomnim, da ste misijonarji za ljubezen do svojih bratov in da ste na voljo Gospodovemu klicu ter da očistite vse, orodja in navdihe v napetosti do Kristusa. Poslanstvo je Gospod, ki ga navdihuje in podpira. Ne gre za to, da zavzamemo njegovo mesto s svojimi zahtevami, zaradi katerih je Božji načrt birokratski, prepotenten, tog in brez topline, ki pogosto položi dnevne rede in ambicije na načrte Previdnosti.

To je kraj, kjer bi moralo biti poslanstvo izraženo skozi usposabljanje, vendar z našim srcem.

Usposabljanje je predvsem skrb za osebo in zato diskretno, dragoceno in delikatno dejanje dejavne ljubezni. V nasprotnem primeru se formacijsko dejanje spremeni v suhoparni intelektualizem ali perverzni narcizem, pravo duhovno poželenje, kjer drugi obstajajo le kot ploskajoči gledalci, škatle, ki jih je treba napolniti z egom tistih, ki poučujejo.

Povedali so mi zanimivo zgodbo o profesorju, ki je nekega jutra našel prazno učilnico, v kateri je imel pouk. Vedno je bil tako skoncentriran, da je ugotovil, da ni nikogar, šele ko je prišel do katedre. In učilnica je bila zelo velika in je bilo potrebno narediti kar nekaj korakov, da se je prišlo do »doktorskega prestola«. Ko je se zavedal praznine, se je odločil, da gre ven in vpraša hišnika, kaj se je zgodilo. Ta človek, ki se ga je vedno bal, se je zdel drugačen, bolj naraven ... Ko je po njegovem vstopu pokazal na napis, ki je bil obešen na vratih, je na njem pisalo: »Učilnico zaseda ogromen Ego. Ni prostih mest«. To je bila študentska potegavščina leta 1968. Ko srce manjka, se opazi..., se opazi.

Se nadaljuje...