Jubilej, za svetnika bosta razglašena Karel Acutis in Pier Giorgio Frassati

Sveti oče je napovedal, da bo v času jubileja kanoniziral Karla Acutisa in Piera Giorgia Frassatija. Acutis bo za svetnika razglašen med Dnevom najstnikov – potekal bo od 25. do 27. aprila, Frassati pa med Dnevom mladih – na programu je od 28. julija do 3. avgusta.

Vatican News Papež je prav tako napovedal, da bo 3. februarja 2025 v Vatikanu potekalo Svetovno srečanje o pravicah otrok na temo Ljubimo in varujmo jih. Udeležili se ga bodo strokovnjaki in priznane osebnosti iz različnih držav. Dogodek bo »priložnost za opredelitev novih načinov za pomoč in zaščito milijonov otrok, ki so še vedno brez pravic, živijo v negotovih razmerah, so izkoriščani in zlorabljeni ter trpijo zaradi dramatičnih posledic vojn«, je dejal papež med splošno avdienco, 20. novembra, ko poteka svetovni dan otrok, letos pod geslom Vse pravice za vse otroke.