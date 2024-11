Del Vatikanskega arhiva in knjižnice po novem v bogoslovnem semenišču

Sveti oče je v torek, 12. novembra 2024, objavil kirograf, ki določa, da bodo del Vatikanskega arhiva in knjižnice prenesli v rimsko bogoslovno semenišče. Na ta način bo dediščina lažje dostopna. Ustanovljena bo komisija predstavnikov državnega tajništva, Vatikanskega arhiva in Apostolske knjižnice, ki bo določila kategorije dokumentov, ki jih je treba preseliti v nove prostore.

Razširitev prostorov

V dokumentu beremo, da sta »starodavna skrb za hranjenje aktov in dokumentov, ki zadevajo vodenje vesoljne Cerkve, skupaj z zavzemanjem za razvoj in širjenje kulture«, značilni za dejavnost Vatikanskega arhiva in knjižnice. Po besedah svetega očeta sta obe ustanovi, ki nadaljujeta delo, ki so ga začeli prejšnji papeži, danes poklicani poskrbeti, da bo ta dragocena dediščina na razpolago. »Z namenom, da bi prispeval k čim bolj učinkovitemu upravljanju dejavnosti in ohranjanju dobrin, po pridobitvi ustreznih informacij in kompetentnih mnenj«, papež s kirografom določa, da se »prostori, ki so na voljo Apostolskemu arhivu in Apostolski knjižnici, razširijo«. Za to bodo uporabili »del stavbe in njene okolice, ki na eksteritorialnem območju svetega Janeza v Lateranu gosti Papeško rimsko bogoslovno semenišče«.

Sodelovanje

V ta namen bosta Arhiv in Knjižnica »sodelovala pri opravljanju dela v skladu s svojimi pristojnostmi, upoštevajoč veljavne predpise, postopke in smernice, ki bodo potrebni za urejeno izvajanje tega nepogrešljivega poslanstva, ki ga Petrov sedež daje na razpolago Cerkvi in svetu kulture«, je zapisano v kirografu.

Ustanovitev komisije

V istem dokumentu papež Frančišek naroča ustanovitev komisije, v kateri bodo »predstavniki državnega tajništva, Vatikanskega apostolskega arhiva in Vatikanske apostolske knjižnice«. Komisija, ki bo začela delovati takoj, bo določila kategorije dokumentov, ki jih je potrebno prenesti v nove prostore.