VIDEO Pri papežu Frančišku kirgizistanski predsednik Sadyr Zhaparov

Papež Frančišek je v petek, 4. oktobra 2024, sprejel v avdienco v mali dvorani avle Pavla VI. predsednika Republike Kirgizistan Sadyra Zhaparova. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška s kirgizistanskim predsednikom, ki je trajal okoli 20 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje z vodstvom Državnega tajništva.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Izmenjava darov

Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospod Sadyr Zhaparov izmenjala darove. Sveti oče je kirgizistanskemu predsedniku daroval umetniško delo skulpture v terakoti »Ljubezen in nežnost«. Nadalje mu je sveti oče podaril letošnjo poslanico za svetovni dan miru in fotoknjigo o Apostolski palači.

Kirgizistanski predsednik je papežu Frančišku podaril okrašene sodčke z medom, ekološko pridelanim v gorah v državi, sliko, ki prikazuje baziliko svetega Petra, narejeno iz barvne volne ter umetelni čajni set, narejen iz srebra iz lokalnih rudnikov.

Izjava Tiskovnega urada Svetega sedeža

Danes, v petek, 4. oktobra 2024, je sveti oče Frančišek v mali dvorani avle Pavla VI. sprejel v avdienco predsednika Kirgizistana, njegovo ekscelenco g. Sadyrja Zhaparova, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom Njegove svetosti v spremstvu njegove ekscelence monsinjorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

V prisrčnem pogovoru v Državnem tajništvu so bili izpostavljeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Kirgizistanom ter medsebojno sodelovanje na zdravstvenem, izobraževalnem in kulturnem področju ter v nekaterih vidikih življenja krajevne Cerkve.

V nadaljevanju pogovora je prišlo tudi do izmenjave mnenj o mednarodnih aktualnih zadevah s posebnim poudarkom na aktualnih konfliktih in humanitarnih vprašanjih, pri čemer je bil poudarjen pomen nujnega prizadevanja za spodbujanje miru.