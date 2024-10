Sveti oče: Zaščititi staroselska ljudstva. Molimo za misijonarje.

Papež vabi k molitvi za vse misijonarje, ki pogosto z velikimi žrtvami prinašajo svetlo oznanilo evangelija na vse konce sveta. Politične in civilne oblasti poziva, naj zagotovijo zaščito domorodnih ljudstev in njihovih temeljnih pravic. Prav tako ne pozabimo prositi za dar miru.

Pred koncem svete maše v nedeljo, 20. oktobra, med katero je potekala kanonizacija novih svetnikov, se je papež Frančišek zahvalil vsem, ki so se je udeležili in tako počastili nove svetnike.

Pozdravil je skupino romarjev iz Ugande ter državnega podpredsednika, ki so prišli v Vatikan ob 60. obletnici kanonizacije ugandskih mučencev.

Papež je dejal, da nas pričevanje sv. Giuseppeja Allamana opominja, kako potrebna je pozornost do najslabotnejših in najbolj krhkih prebivalcev. Izpostavil je ljudstvo Yanomami v brazilskem amazonskem gozdu. Čudež na priprošnjo duhovnika Allamana, se je namreč zgodil ravno pripadniku tega staroselskega ljudstva. Pri tem je pozval politične in civilne oblasti, naj »zagotovijo zaščito teh ljudstev in njihovih temeljnih pravic ter preprečijo vse oblike izkoriščanja njihovega dostojanstva in ozemlja«.

Sveti oče je Spomnil na današnji svetovni dan misijonov, ki poteka na temo »Pojdite in povabite vse na gostijo« (prim. Mt 22,9). Tema nas spominja, da misijonarsko oznanjevanje pomeni »vsakomur prinesti povabilo na praznično srečanje z Gospodom, ki nas ljubi in želi, da bi bili deležni njegovega poročnega veselja«. »Kot nas učijo novi svetniki, je vsak kristjan poklican sodelovati v tem vesoljnem misijonu s svojim evangeljskim pričevanjem v vsakem okolju,« pri čemer je pozval, naj s svojimi molitvami in pomočjo podpiramo vse »misijonarje, ki pogosto z velikimi žrtvami prinašajo svetlo oznanilo evangelija na vse konce sveta«.

Ob koncu je papež še pozval k molitvi za narode, ki trpijo zaradi vojne – mučeno Palestino, Izrael, Libanon, mučeno Ukrajino, Sudan, Mjanmar in vse druge – ter za vse prosimo dar miru.