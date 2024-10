Sveti oče žandarjem: Služite kot angeli, ki bdijo nad nami

Papež Frančišek je v soboto, 5. oktobra 2024, v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za vatikansko žandarmerijo ob godu njenega zavetnika, sv. Mihaela. Poudaril je, da so žandarji »kot angeli, ki varujejo in služijo«, med homilijo pa je spregovoril o boju proti zlu, ki je del našega vsakdanjega življenja.

Vatican News

Kot kristjani se moramo po papeževih besedah z zlom spoprijeti »tako v naših srcih, v naših življenjih, v naših družinah, v našem ljudstvu, kot tudi v naši Cerkvi«. Brez boja »bomo poraženi«, je poudaril papež in dodal, kako je ta »služba« zaupana »predvsem angelom«.

V boju proti zlu nismo sami

»Boriti se in zmagati. Hudič vedno poskuša uničiti človeka, stvari predstavlja, kot da so dobre, njegov namen pa je uničiti. Na srečo imamo zagotovilo, da v tem boju nismo sami, saj je Gospod nadangelom zaupal nalogo, da branijo človeka.«

Odsev Božje nežnosti

Papež se je žandarjem zahvalil za njihovo delo in spomnil, da ima vsak od nas ob sebi angela, »ki nas nikoli ne pusti same in nam pomaga, da ne zgrešimo poti«. Prav ti angeli ne pustijo samih žandarjev, katerih »dragoceno delo« predstavlja »predvsem neprecenljivo služenje Cerkvi«. Žandarmerija je odgovorna za sprejemanje romarjev v Vatikanu in na njegovih eksteritorialnih območjih. »Zelo pogosto ste prvi in tudi edini obraz, ki ga srečajo,« je poudaril sveti oče in dodal: »Zato prosim Boga, naj vam vedno podeli milost, da boste odsev Božje nežnosti.«

Potrpežljivost družin

Posebno zahvalo je papež namenil tudi družinam žandarjev. Brez njihove »potrpežljivosti« in »razumevanja« takšno delo »ni mogoče«, je dejal in se tudi opravičil »za vse ure«, ki jih možje, očetje, otroci ali bratje ne morejo preživeti doma, »ker so v službi«: »Resnično, oprostite. Vem, da ni lahko, zato vaše družine in vse vaše drage izročam v varstvo Devici, Kraljici družin, in svetemu nadangelu Mihaelu, da človek ne bi ločil tega, kar je Bog združil.«

Enotnost je boljša od spora

Papež Frančišek je homilijo sklenil z razmišljanjem o dnevnih berilih ter prisotne povabil, naj si vedno prizadevajo za edinost: »Zapomnite si, da je edinost vedno nad konfliktom. Enotnost je boljša od konflikta.«

Ob koncu je sveti oče ponovno izrazil svojo zahvalo in Gospoda prosil, naj žandarmeriji podari »modrost in potrpežljivost«, ter da ne bi izgubila »smisla za humor«.