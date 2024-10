Sveti oče: Družina naj je veselo znamenje večne Božje ljubezni

Med pozdravi v različnih jezikih ob koncu splošne avdience, 23. oktobra, je bilo v ospredju povabilo k molitvi za družine.

Angleško govoreče romarje je papež spodbudil, naj prosijo Svetega Duha za podporo poročenih parov in družin v njihovi poklicanosti, da bodo »veselo znamenje večne Božje ljubezni, Kristusove žrtvovane ljubezni do Cerkve in obljube, da bo ta ljubezen prinesla trajni mir našemu zlomljenemu svetu«.

Tudi francoske romarje je papež povabil, naj kličejo Svetega duha v svoje družine, saj je On »vez ljubezni, ki vse prenavlja«.

Pri pozdravu poljskih romarjev pa je spomnil na liturgični spomin sv. Janeza Pavla II., ki se je obhajal 22. oktobra, ter dejal, da je bil »papež družin«. Poljakom je vedno govoril, da moč družine prihaja od Boga.

»Prosimo za moč Svetega Duha za vse družine, da bi v njih poživil zmožnost za darovanje in veselje do skupnega bivanja,« je dejal Frančišek.