Papež Frančišek vabi k molitvi rožnega venca in prizadevanju za edinost

Med splošno avdienco, 9. oktobra, je sveti oče spomnil na konflikte na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini, Mjanmaru in Sudanu. Vernike je povabil, naj v mesecu oktobru molijo rožni venec, zlasti za mir na svetu.

Vatican News

»Mesec oktober, ki je posvečen rožnemu vencu, predstavlja dragoceno priložnost, da v ospredje postavimo pomembnost te tradicionalne marijanske molitve. Vse vas spodbujam, da vsak dan molite rožni venec ter se z zaupanjem izročite v Marijine roke. Njej, ki je skrbna mati, zaupajmo trpljenje prebivalstva, ki trpi zaradi norosti vojne, in njihovo željo po miru,« je dejal papež in posebej izpostavil Ukrajino, Palestino, Izrael, Mjanmar in Sudan.

K molitvi rožnega venca je sveti oče pozval vernike različnih jezikovnih pripadnosti. Nemško govoreče romarje je povabil, naj dopustijo, da jih »Marija popelje k svojemu sinu Jezusu«, ter naj skupaj molijo »za mir na svetu in za edinost Cerkve«.

Romarje, ki so prišli na splošno avdienco iz različnih francosko govorečih držav po svetu, je papež povabil, naj »kot sinodalna Cerkev, ki je na poti h Kristusu«, prosijo Svetega Duha »za milost, da bi bili orodja edinosti in miru«.

Romarje iz Poljske je takole pozdravil: »Bog naj vas vsak dan spremlja pri vašem prizadevanju za edinost in mir v srcih, družinah in narodu. V spoštovanju človeške svobode in individualnosti Bog pošilja svojega Duha, da bi presegli umetne ovire, razširili srca ter jih odprli za druge ljudi. Sprejmite Svetega Duha v svoja srca.«

»Da bi vsak bil oblikovalec edinosti tam, kjer je, zlasti pa v svoji družini,« je bila spodbuda, ki jo je papež namenil portugalsko govorečim vernikom. »In če naletite na težave,« je dodal, »ne pozabite, da lahko vedno računate na podporo Svetega Duha, saj On nikoli ne manjka.«