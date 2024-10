Sveti oče v baziliki Marije Velike molil rožni venec za mir

"Mati, usmeri svoj materinski pogled na človeško družino, ki je izgubila veselje miru in občutek za bratstvo. Mati, posreduj za naš svet, ki je v nevarnosti, da bi ohranjal življenje in zavračal vojno, poskrbel za trpeče, uboge, nezaščitene, bolne ter varuj naš skupni dom. " (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papež Frančišek je v nedeljo, 6. oktobra 2024, popoldan v baziliki Marije Velike skupaj z udeleženci sinode in številnimi verniki rimske škofije molil rožni venec za mir. Pred podobo Marije Rešiteljice rimskega ljudstva (Salus Populi Romani) je molil za svet, ki ga pestijo vojne in krivice, ter za katerega se zdi, da je izgubil »občutek za bratstvo«.

Papeževa molitev za mir

O, Marija, naša Mati, ponovno smo tukaj pred teboj. Ti poznaš bolečine in napore, ki v tej uri težijo naše srce. K tebi dvigujemo pogled, potapljamo se v tvoje oči in se izročamo tvojemu srcu.

Tudi tebi, o Mati, je življenje namenilo težke preizkušnje in človeške strahove, vendar pa si bila pogumna in smela: vse si izročila Bogu, Njemu si odgovorila z ljubeznijo, darovala si se brez zadržkov. Kot neustrašna Žena dejavne ljubezni si v naglici pohitela na pomoč Elizabeti, hitro si doumela potrebo ženina in neveste na svatbi v Kani; z močjo duha si na Kalvariji noč bolečine razsvetlila z velikonočnim upanjem. Nazadnje si z materinsko nežnostjo opogumljala prestrašene učence v dvorani zadnje večerje in si skupaj z njimi sprejela dar Duha.

In zdaj te prosimo: sprejmi naš krik! Potrebujemo tvoj pogled, tvoj ljubeči pogled, ki nas vabi k zaupanju v tvojega Sina Jezusa. Ti, ki si pripravljena sprejeti naše bolečine, pridi nam na pomoč v teh časih, ki jih težijo krivice in uničujejo vojne, obriši solze na trpečih obrazih tistih, ki žalujejo za svojimi dragimi, za svojimi otroki, prebudi nas iz otopelosti, ki je zatemnila našo pot, in razoroži naša srca, da v njih ne bo orožja nasilja, da se bo takoj izpolnila Izaijeva prerokba: »Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Ne bo vzdignil narod meča proti narodu, ne bodo se več učili vojskovanja.« (Iz 2,4)

Mati, usmeri svoj materinski pogled na človeško družino, ki je izgubila veselje miru in občutek za bratstvo. Mati, posreduj za naš svet, ki je v nevarnosti, da bi ohranjal življenje in zavračal vojno, poskrbel za trpeče, uboge, nezaščitene, bolne ter varuj naš skupni dom.

Tebe, Mati, ki si Kraljica miru, prosimo za Božje usmiljenje. Spreobrni srca tistih, ki gojijo sovraštvo, utišaj hrup orožja, ki poraja smrt, ugasni nasilje, ki tli v srcu človeka in navdihni načrte miru v dejanjih tistih, ki vladajo narodom.

Marija, Kraljica svetega rožnega venca, razveži vozle egoizma in razkropi temne oblake zla. Napolni nas s svojo nežnostjo, dvigni nas s svojo skrbno roko in nas, otroke, materinsko pobožaj, da bomo upali na prihod novega človeštva, »kjer bo puščava postala »sadovnjak in sadovnjak bo veljal za gozd. Tedaj bo v puščavi stanovala pravica in v sadovnjaku bo prebivala pravičnost. Delo pravičnosti bo mir …« (Iz 32,15-17).

O Mati, Salus Populi Romani, prosi za nas!