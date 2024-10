Sveti oče spodbuja k odprtosti za delovanje Svetega Duha. Ponovni poziv k miru.

Med pozdravi ob koncu splošne avdience, 30. oktobra, se je sveti oče navezal na katehezo o zakramentu birme in Svetem Duhu. Spomnil je na prihajajoči praznik vseh svetih. Ponovno je pozval k molitvi za mir.

Poljske vernike je na primer povabil, naj osebam, ki se pripravljajo na prejem zakramenta birme, namenijo še več pozornosti. Dodal je, da pravkar končana sinoda lahko spodbudi k novi odprtosti za delovanje Svetega Duha in rahločutnosti za sinodalni slog v njihovih cerkvenih skupnostih.

Francosko govoreče romarje, zbrane na Trgu svetega Petra, pa je spodbudil, naj v sebi ponovno prižgejo dar Svetega Duha, ki so ga prejeli pri birmi, in s svojim življenjem pričujejo o Božji ljubezni za vse ljudi.

Praznik vseh svetih

Le nekaj dni pred slovesnim praznikom vseh svetih pa je papež Frančišek spomnil, da nas s tem praznikom liturgičnega leta »Cerkev želi spomniti na bistveni vidik svoje stvarnosti: nebeško slavo bratov in sester, ki so pred nam hodili po poti tega življenja in so sedaj pred Očetovim pogledom ter želijo biti v občestvu z nami vsemi, da bi nam pomagali doseči cilj, ki nas čaka«.

Moliti za mir

Sveti oče je tudi med tokratno splošno avdienco ponovno pozval k molitvi za mir: »Molimo za mir. Vojna se širi. Pomislimo na države, ki tako zelo trpijo: na mučeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Mjanmar, Severni Kivu in številne druge države, ki so v vojni. Molimo za mir! Mir je dar Svetega Duha, vojna pa je vedno – vedno, vedno – poraz. V vojni nihče ne zmaga, vsi izgubijo. Molimo za mir, bratje in sestre. Molimo za mir.«