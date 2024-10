Sveti oče: Pravega človeškega razvoja ni brez prispevka najranljivejših

Od 14. do 16. oktobra je v Assisiju in Solfagnanu potekalo srečanje predstavnikov držav G7 o vključevanju in invalidnostih. Udeleženci – ministri, strokovnjaki in predstavniki različnih združenj ter same invalidne osebe – so se v četrtek, 17. oktobra, v Vatikanu srečali s papežem Frančiškom. Spodbudil je k skupnemu prizadevanju za svet, kjer je dostojanstvo vsake osebe popolnoma priznano in spoštovano.

Vatican News

Sveti oče je z naklonjenostjo izpostavil njihovo prizadevanje za spodbujanje dostojanstva in pravic invalidov ter dejal, da je to srečanje G7 »konkretno znamenje pripravljenosti za gradnjo pravičnejšega in bolj vključujočega sveta, v katerem lahko vsak človek s svojimi sposobnostmi polno živi in prispeva k rasti družbe«.

Udeleženci srečanja so v Solfagnanu podpisali tudi Listino, ki je sad njihovega dela o temeljnih temah, kot so vključevanje, dostopnost, avtonomno življenje in spoštovanje oseb. Kot je dodal papež, se te »teme ujemajo s stališčem Cerkve o človekovem dostojanstvu. Vsak človek je namreč sestavni del univerzalne družine in nihče ne bi smel biti žrtev kulture odmetavanja, ki ustvarja predsodke in povzroča škodo družbi«.

Spremeniti miselnost

Papež je poudaril, mora vključevanje invalidov postati prioriteta v vseh državah. »Žal je v nekaterih državah še vedno težko priznati enako dostojanstvo teh oseb (prim. okrožnica Vsi smo bratje, 98). Oblikovati svet, ki bo vključujoč, ne pomeni le prilagoditi strukture, ampak spremeniti miselnost, tako da bodo invalidi veljali za polnopravne udeležence družbenega življenja. Pravega človeškega razvoja ni brez prispevka najranljivejših. V tem smislu postane splošna dostopnost pomemben cilj, za katerega si je treba prizadevati, da bi se odpravile vse fizične, družbene, kulturne in verske ovire, kar bi vsakomur omogočilo, da bi lahko izkoristil svoje sposobnosti in prispeval k skupnemu dobremu. In to v vseh obdobjih življenja, od otroštva do starosti.«

»Zagotoviti ustrezne storitve za invalidne osebe ni le neko vprašanje pomoči, ampak pravičnosti in spoštovanja njihovega dostojanstva. Zato so vse države dolžne zagotoviti pogoje, da se vsak človek lahko polno razvije v vključujočih skupnostih (prim. okrožnica Vsi smo bratje, 107).«

Pravica do dela in sodelovanje v družbenem življenju

Pomembno je torej, da delamo skupaj in invalidom omogočimo, da izberejo svojo življenjsko pot, ter se osvobodijo verig predsodkov. »Človeška oseba – ne pozabimo – ne sme nikoli biti sredstvo, ampak vedno cilj!« je poudaril. »To na primer pomeni, da je treba kar najbolje izkoristiti sposobnosti vsakega posameznika in mu ponuditi možnosti za dostojno delo. Huda oblika diskriminacije je izključiti nekoga iz možnosti za delo (prim. okrožnica Vsi smo bratje, 162). Enako lahko rečemo za udeležbo v kulturnem in športnem življenju, kar je kršitev človekovega dostojanstva.«

Nove tehnologije morajo služiti skupnemu dobremu

Pomembno sredstvo za vključevanje in soudeležbo pa so po papeževih besedah tudi nove tehnologije, če so le dostopne vsem. »Usmerjene morajo biti v skupno dobro in služiti kulturi srečevanja in solidarnosti. Tehnologijo je treba uporabljati preudarno, da ne bo ustvarjala dodatnih neenakosti, temveč bo postala sredstvo za njihovo odpravljanje.«

Vključevanje in skrb za naš skupni dom

Ob koncu govora je papež spregovoril še o skrbi za naš skupni dom, ki je prav tako povezana s temo vključevanja. »Ne moremo prezreti izrednih humanitarnih razmer, povezanih s podnebnimi krizami in konflikti, ki nesorazmerno prizadenejo najranljivejše ljudi, tudi invalide (prim. okrožnica Laudato si', 25). Naša dolžnost je zagotoviti, da invalidi v teh razmerah ne bodo zapostavljeni, da bodo zaščiteni in da bo zanje ustrezno poskrbljeno. Vzpostaviti je treba sistem preprečevanja in odzivanja na izredne razmere, ki bo upošteval njihove posebne potrebe in zagotovil, da nihče ne bo izključen iz zaščite in pomoči.«

Vsaka oseba je dragoceni dar za družbo

Prizadevanje na področju vključevanja je papež označil za »znamenje upanja v svetu, ki pogosto pozabi na invalidne osebe«. Zbrane pri avdienci je pozval k nadaljnjemu delu na tej poti, pri čemer jih naj navdihujeta vera in prepričanje, da je vsaka oseba dragoceni dar za družbo. »Sveti Frančišek Asiški, pričevalec brezmejne ljubezni do najšibkejših, nas spominja, da se pravo bogastvo nahaja v srečanju z drugimi, zlasti s tistimi, ki jih lažna kultura blaginje želi izločiti. Skupaj lahko gradimo svet, kjer je dostojanstvo vsake osebe popolnoma priznano in spoštovano,« je sklenil sveti oče.