PAPEŽ

Sveti oče novim kardinalom: Naj naziv »služabnik« zasenči naziv »eminenca«

Papež Frančišek je napisal pismo novo imenovanim kardinalom, ki bodo med konzistorijem 7. decembra prejeli kardinalske insignije. V njem jih povabi, naj imajo dvignjene oči, sklenjene roke in bose noge: naj vstopijo v šolo Kristusovega pogleda, molijo ter so blizu trpečim in preizkušanim.

Dragi brat,

z imenovanjem za kardinala boš postal del rimskega klera. Dobrodošel! Gre za pripadnost, ki izraža enost Cerkve in vez vseh Cerkva s Cerkvijo v Rimu. Spodbujam te, da poskrbiš, da bo tvoja kardinalska služba utelešala tiste tri drže, s katerimi je argentinski pesnik (Francisco Luis Bernárdez) opisal svetega Janeza od Križa, ki pa veljajo tudi za nas: »dvignjene oči, sklenjene roke, bose noge«. Dvignjene oči, saj bo tvoje služenje zahtevalo, da razširiš svoj pogled in svoje srce, da boš lahko gledal dlje ter ljubil bolj univerzalno in z večjo intenzivnostjo. Vstopiti v šolo Njegovega pogleda (Benedikt XVI.), ki je odprta Kristusova stran. Sklenjene roke, saj je to, kar Cerkev poleg oznanjevanja najbolj potrebuje, tvoja molitev, da bi dobro pasel Kristusovo čredo. Molitev, ki je področje razločevanja, da bi mi pomagal iskati in najti Božjo voljo za naše ljudstvo ter ji slediti. Bose noge, ki se dotikajo krutosti stvarnosti tolikih kotičkov sveta, ki jih pretresata bolečina in trpljenje zaradi vojne, diskriminacije, preganjanja, lakote in številnih oblik revščine, ki bodo od Tebe terjale veliko sočutja in usmiljenja. Zahvaljujem se Ti za velikodušnost, molim zate, da bi naziv »služabnik« (diakon) vedno bolj zasenčil naziv »eminenca«. Moli zame, naj Te Jezus blagoslovi in Sveta Devica spremlja.

Bratsko,

Frančišek