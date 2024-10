Ševčuk: Papež je zaskrbljen za Ukrajino, vedno blizu ljudstvu

S svetim očetom se je v četrtek, 10. oktobra 2024, srečal višji nadškof ukrajinske grkokatoliške Cerkve Svjatoslav Ševčuk, ki se prav tako udeležuje sinode o sinodalnosti. Papeža je želel seznaniti s trenutno situacijo v Ukrajini in izzivi, ki jih čakajo ob bližajoči se zimi, mednarodno skupnost pa prosi za solidarnost, saj se bo v prihodnjih mesecih skoraj 6 milijonov ljudi v Ukrajini soočalo s pomanjkanjem hrane ter z mrazom.

Nadškof je za vatikanske medije dejal, da je bilo srečanje s svetim očetom »duhovni trenutek, trenutek soočenja in razmisleka«. Po njegovih besedah je papež Frančišek »resnično zaskrbljen za civilno prebivalstvo, za ranljive, ki najbolj trpijo, skrbi ga zaradi celotnega dogajanja v Ukrajini«.

Sadovi sinode ukrajinskih škofov

Svetega očeta je prav tako seznanil z »življenjem ukrajinske Cerkve v teh okoliščinah« ter o škofovski sinodi o evangelizaciji, ki je potekala julija letos. Na njej so govorili o tem, »kako evangelizirati, kako oznanjati Božjo besedo, ki je vedno beseda upanja za ljudstvo, ki je obupano«. Papežu je izročil pastoralno pismo, ki so ga ukrajinski škofje napisali o vojni in pravičnem miru kot razmišljanje o današnji situaciji v Ukrajini.

Hvaležnost svetemu očetu

Nadškof Ševčuk je zatem povedal, da se mu je sveti oče »zahvalil za junaško služenje Cerkve v Ukrajini, škofov in duhovnikov, ter zagotovil svojo molitev in blagoslov«. Tudi on je papežu izrazil hvaležnost »za njegove številne pozive, da nenehno spominja na "mučeno" Ukrajino«, pa tudi za »izpustitev dveh duhovnikov redemptoristov,« pri kateri je posredoval osebno skupaj s Svetim sedežem. Gre za redovnika Ivana Levytskega in Bohdana Heleta, ki sta bila aretirana novembra 2022, Rusija pa ju je 29. junija letos izpustila v okviru izmenjave zapornikov z Ukrajino. Tudi predsednik Zelenski se je Svetemu sedežu zahvalil za »prizadevanja«, da bi »se ti ljudje vrnili domov«.

Srečanje z Zelenskim

Dan pred obiskom ukrajinskega predsednika v Vatikanu je nadškof poudaril, da ta »spoštuje svetega očeta kot glas in svetovno moralno avtoriteto«. Ob tem je dodal, da je bližina in podpora papeža in Svetega sedeža za mučeno ukrajinsko »državo in ljudstvo bistvenega pomena«.

Poziv k solidarnosti

Ob koncu pogovora za vatikanske medije je nadškof Ševčuk mednarodno skupnost povabil k solidarnosti in molitvi. »Skoraj šest milijonov Ukrajincev se bo letošnjo zimo soočalo s pomanjkanjem hrane. Nahraniti je treba lačne. Prav tako moramo ljudem, ki bodo trpeli zaradi mraza, ponuditi svojo toplino, svojo pozornost. Molite za Ukrajino, zaupamo v vašo solidarnost,« je sklenil svoj poziv višji nadškof ukrajinske grkokatoliške Cerkve.