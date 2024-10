Pri svetem očetu španski premier Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Papež Frančišek je v petek, 11. oktobra 2024, dopoldan v avdienco sprejel predsednika španske vlade Pedra Sáncheza Péreza-Castejóna, ki se je nato srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom ter s tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, msgr. Paulom Richardom Gallagherjem.

Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu so izmenjali mnenja o pogledu na dvostranske odnose ter o nekaterih vprašanjih skupnega interesa, z namenom spodbujanja plodnega dialoga med krajevno Cerkvijo in vladnimi organi ter med različnimi komponentami civilne družbe.



Ob koncu so spregovorili o nekaterih regionalnih in mednarodnih vprašanjih, s posebnim poudarkom na trenutnih konfliktih, pri čemer so opozorili na nujen pomen zavzemanja za mir. Beseda je tekla tudi o hudi migracijski krizi, zlasti v Sredozemlju in na Kanarskih otokih.