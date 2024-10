Papež italijanskim družinskim podjetjem: Pričevati o družini in strokovnosti

Skrb za družino, skrb za podjetje, skrb za naš skupni dom in skrb za prihodnje generacije naj zaznamujejo prizadevanje italijanskih družinskih podjetij, ki so ozemlju, kjer delujejo, poklicana pričevati o družinski povezanosti in resnosti svojega strokovnega dela. Tako je spodbudil papež Frančišek člane Italijanske zveze družinskih podjetij, ki jih je v soboto, 5. oktobra, v Vatikanu sprejel v avdienco.

»Cerkev je Božja družina in z naklonjenostjo gleda na vse, kar je povezano z družino,« je dejal sveti oče ter poudaril, da je na prvem mestu vedno družina, znotraj družine pa osebe. »Izolirane osebe so v orbiti človeštva in tudi v orbiti krščanske skupnosti. Skupnost je prva. Cerkev je Božja družina.« Za družinska podjetja je značilno »delikatno ravnovesje med družino in delom, ki se izraža v pogumu in podjetniški odgovornosti«. Dobro in konstruktivno pa je, ko sta povezana pogum in odgovornost.

»Delovanje, ki izvira iz srca, je pogumno, ne zapira se vase, ampak zna gledati daleč naprej. Odgovornost je torej skrivnost ekonomije, besede, ki pomeni “voditi dom”, oikos nomos, in je zato izraz skrbnosti. Skrb za vaše podjetje, skrb za družino, skrb za naš skupni dom, skrb za prihodnje generacije.«

Tako kot poslanstvo Cerkve je tudi njihova dejavnost običajno zakoreninjena na ozemlju, ki so ga poklicani obogatiti, tako s pričevanjem o družinski povezanosti kot z resnostjo svojega strokovnega dela. »Dar vere naj vedno bolj usmerja vašo navzočnost v lokalni stvarnosti in krepi vaše sodelovanje v usodi človeštva,« je dejal papež. »Vse je namreč povezano, čeprav je bratstvo med ljudmi in narodi zelo ranjeno, naš skupni dom pa je zaznamovan z nepravičnim človeškim pohlepom. Da bi lahko lokalno razsežnost naselili z univerzalnim srcem! In ko delata v različnih delih sveta in za različne dele sveta, širite vrednoto družine.«

Sveti oče jih je spodbudil k nadaljnji hoji ter dodal, naj se v Cerkvi čutijo del še večje družine in večjega podjetja, kar je služenje Božjemu kraljestvu in njegovi pravičnosti. »Zato vas vabim, da razširite srce in pogled, da doma in v podjetju gojite poslušanje med različnimi generacijami, da verjamete v poklicanost svojih otrok – kakršnokoli že je – ter da odprete vrata in okna tistim, ki lahko z vami opravijo košček poti. Spomnimo se prilike o talentih: nič, kar nam je bilo zaupano, ne sme biti “zakopano”. Ne bojte se torej in z zaupanjem pojdite naprej!«