Papežev sožalni telegram ob smrti kardinala Eugenia dal Corsa

Sveti oče je ob smrti kardinala Eugenia dal Corsa veronskemu škofu msgr. Domenicu Pompilliju poslal sožalni telegram.

Vatican News

V njem je zapisal, da ga je smrt kardinala, »duhovnega sina sv. Janeza Calabria«, pretresla. Spominja se ga kot »zvestega redovnika v Italiji in gorečega misijonarja v Argentini in Angoli, kjer je bil imenovan za škofa škofije Saurimo in kasneje škofije Benguela. Gospodu in Cerkvi je služil tako, da se je posvečal predvsem najšibkejšim in najbolj ranljivim ljudem, ki jim je pričeval o Kristusovi ljubezni«. Papež Frančišek moli »za dušo tega dobrega služabnika, da bi bil v spremstvu Device Marije sprejet na večno nebeško gostijo«. Hkrati pošilja svoj »blagoslov kongregaciji Ubogih služabnikov Božje previdnosti, nadškofiji Verona, njegovi družini in vsem, ki delijo bolečino ob njegovem odhodu«.