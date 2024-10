Papežev molitveni namen za november 2024: Za tiste, ki so izgubili otroka

V mesecu novembru 2024 molimo po papeževem namenu, da bi vsi starši, ki objokujejo smrt sina ali hčerke, našli v skupnosti oporo in v Tolažniku Svetem Duhu mir srca.

Papež Frančišek

Kaj lahko rečemo staršem, ki so izgubili otroka?

---

Papežev molitveni namen

Za tiste, ki so izgubili otroka

---

Kako jih tolažiti? Za to ni besed. Pomislite: ko zakonec izgubi so zakonca je vdovec ali vdova. Otrok, ki izgubi starša, je sirota. Imamo besedo, ki to izrazi, toda za starša, ki izgubi otroka, te besede ni. Gre za tako veliko bolečino, da ne obstaja niti beseda. Živeti dlje kot lasten otrok, ni nekaj naravnega. Bolečina, ki jo povzroča njegova izguba, je še posebej močna. Besede tolažbe včasih zvenijo banalno ali sentimentalno in ne pomagajo. Tudi če so izrečene z vso naravnostjo in najboljšimi nameni, lahko le povečajo rano.

Da bi ponudili tolažbo tem staršem, ki so izgubili otroka, jih je potrebno poslušati, jim biti z vso ljubeznijo blizu, z odgovornostjo poskrbeti za njihovo bolečino in tako posnemati način Jezusa Kristusa, s katerim je tolažil tiste, ki so bili prizadeti. In ti starši, podprti z vero, bodo prav gotovo našli tolažbo v drugih družinah, ki so se potem, ko so doživele to tragedijo, prerodile v upanju.

Molimo, da bi vsi starši, ki objokujejo smrt sina ali hčerke, našli v skupnosti oporo in v Tolažniku Svetem Duhu mir srca.