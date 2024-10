Sveti oče: Vztrajno spodbujati kulturo srečanja, ki je odprta za spoštljivi dialog

Papež opogumlja udeležence konference o misijonskem delu v Afriki, naj kot resnične priče živega evangelija ljubezni vztrajajo pri spodbujanju kulture srečanja, ki je odprta za spoštljiv dialog.

Sporočilo, ki ga je v papeževem imenu napisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je namenjeno udeležencem konference, ki je 23. oktobra 2024 potekala v italijanskem mestu Pescara na temo »Izobraževanje in formacija za razvoj v Afriki: vloga misijonov«.

Namen dogodka, ki ga je organiziralo italijansko zunanje ministrstvo, je spodbuditi izmenjavo izkušenj na področju socialnega in izobraževalnega dela med osebami, ki neposredno delajo na afriški celini, kar z naklonjenostjo izpostavi tudi sveti oče in upa, da bo konferenca okrepila vrednoti solidarnosti in humanitarnega dela pri tistih, ki se posvečajo družbeno odrinjenim zlasti na ozemljih, kjer je veliko trpljenja, tako da bodo postali »delavci za mir in bratstvo med narodi«. Papež vse spodbudja, naj »kot priče živega evangelija ljubezni« vztrajajo v »širjenju kulture srečanja, ki je odprta za spoštljivi dialog«.