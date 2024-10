Papež sprejel ukrajinskega predsednika Zelenskega

Papež Frančišek je v petek, 11. oktobra 2024, v avdienco sprejel ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega.

Vatican News

Predsednika Zelenski se je zatem srečal z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom, ki ga je spremljal Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami na državnem tajništvu.

Pogovori v državnem tajništvu so bili posvečeni vojnemu stanju in humanitarnim razmeram v Ukrajini ter načinom, ki bi jo lahko končali ter pripeljali do pravičnega in stabilnega miru v državi. Poleg tega so bila obravnavana tudi nekatera vprašanja, povezana z verskim življenjem v državi.