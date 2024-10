Papež sprejel delegacijo Hiše abrahamske družine

S svetim očetom se je 28. oktobra 2024 srečala delegacija Hiše abrahamske družine. V središču pogovorov je bilo skupno prizadevanje za spodbujanje kulture bratstva, dialoga in medsebojnega razumevanja. Papež se je delegaciji zahvalil za prizadevanje za »uresničitev aspiracij dokumenta o bratstvu«, torej »za globalni mir in sobivanje«.

Hiša abrahamske družine (Abrahamic Family House) je medverski kompleks v Abu Dabiju, ki vključuje tri verske objekte (mošejo, cerkev in sinagogo). Zgrajena je bila po sprejetju Dokumenta o človeškem bratstvu, ki sta ga leta 2019 podpisala papež Frančišek in veliki imam Al-Tayeb.

Delegacija, ki jo je vodil Mohamed Khalifa Al Mubarak, predsednik Hiše abrahamske družine, je predstavila cerkev svetega Frančiška, ki se nahaja v medverskem kompleksu. Poudarjeno je bilo prizadevanje katoliške Cerkve na področju spodbujanja dialoga med različnimi verstvi in njihovega mirnega sobivanja po svetu.

Khalifa Al Mubarak je v izjavi zatrdil, da Hiša abrahamske družine »uteleša trajna načela medsebojnega spoštovanja, medverskega razumevanja in harmonije«. Gre za vrednote, ki so del Dokumenta o človeškem bratstvu in na katerih slonijo tudi papeževi nenehni pozivi k »oblikovanju svetovne skupnosti, ki je ukoreninjena v človeškem bratstvu in mirnem sobivanju«.

Med Svetim sedežem in Združenimi arabskimi emirati je vzpostavljen tesen odnos, ki se odraža tudi v mnogih »iniciativah za spodbujanje miru in krepitev medverskega sodelovanja«, pri čemer predstavljajo izhodišče »skupne vrednote in dolga zgodovina države kot dežele raznolikosti, srečanja in medsebojne izmenjave«.

Delegacijo je 20. oktobra sprejel tudi veliki imam Al-Azharja Ahmad Al-Tayeb.