Sveti oče: skrbeti drug za drugega in skrbeti za okolje

Na praznik Naše Gospe iz Aparecide, ki se obhaja 12. oktobra, sveti oče vabi k harmoniji med kristjani in skrbi drug za drugega.

Vatican News

Kratko video sporočilo je posnel brazilski nadškof in novi kardinal Jaime Spengler, ki se v Vatikanu udeležuje sinodalnega zasedanja. Papež izrazi bližino brazilskemu ljudstvu in spodbuja, naj ohranjajo sporočilo Device Marije, »ki je vsa harmonija«.

Izpostavil je »harmonijo med vsemi kristjani, harmonijo z vsem človeštvom in podnebno harmonijo«. »Skrbeti moramo drug za drugega in skrbeti za podnebje. Devico iz Aparecide, ki sem jo večkrat obiskal, prosim, naj vas blagoslovi. Naj vam pomaga hoditi dalje in vam podeli veselje, kajti Devica je veselje.«