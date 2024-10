Papež poziva: 7. oktober, dan molitve in posta za mir na svetu

Na začetku zasedanja škofovske sinode v Vatikanu, je papež Frančišek napovedal, da bo v ponedeljek, 7. oktobra, potekal dan molitve in posta za mir na svetu.

Vatican News

V času papeževega pontifikata od leta 2013 se je zvrstila vrsta molitvenih pobud za konec vojn in nasilnih konfliktov v različnih državah: Siriji, Demokratični republiki Kongo in Južnem Sudanu, Libanonu, Afganistanu, Ukrajini, Sveti deželi. Tokratni dan molitve in posta poteka natanko leto dni po napadu Hamasa na Izrael. Dan prej, v nedeljo, 6. oktobra, bo papež molil rožni venec v rimski baziliki Marije Velike, vse člane sinode pa je povabil, naj se mu pridružijo.

»Da bi na priprošnjo Device Marije prosil za dar miru, bom prihodnjo nedeljo obiskal baziliko Marije Velike, kjer bom molil sveti rožni venec in se na Devico obrnil z iskreno prošnjo. Če je mogoče, prosim tudi vas, člane sinode, da se mi ob tej priložnosti pridružite,« je dejal med mašo ob začetku sinodalnega zasedanja.

Za Sirijo in Bližnji vzhod

Pol leta po izvolitvi na Petrov sedež je papež Frančišek že napovedal dan molitve in posta za mir na svetu – takrat je bila v ozpredju zlasti Sirija oziroma ves Bližnji vzhod. Bil je 7. september 2013 in v večernih urah je Trg svetega Petra napolnila množica vernikov – kristjanov in pripadnikov drugih verstev – ter vseh ljudi dobre volje, ki so ob baklah, svečah in zastavah molili za mir. Sveti oče je med vigilijo dejal, da biti človek pomeni biti skrbnik drug drugega.

»V vsakem nasilju in vsaki vojni oživljamo Kajna. In tudi danes nadaljujemo to zgodbo o soočenju med brati, tudi danes dvigujemo roko proti tistim, ki so naši bratje. Tudi danes se pustimo voditi malikom, sebičnosti, lastnim interesom. Izpopolnili smo svoje orožje, naša vest pa je zaspala, svoje razloge za opravičevanje smo naredili bolj prefinjene. Kot da je to normalno, še naprej sejemo uničenje, bolečino, smrt! Nasilje in vojna prinašata samo smrt, govorita o smrti! Nasilje in vojna govorita jezik smrti! Naj utihne hrup orožja! Vojna vedno pomeni poraz miru, je vedno poraz za človeštvo.«

Za DR Kongo in Južni Sudan

Molitev za mir v Demokratični republiki Kongo in Južnem Sudanu je potekala 23. novembra 2017. »Vstali Gospod, poruši zidove sovraštva, ki danes ločujejo brate in sestre, zlasti v Južnem Sudanu in Demokratični republiki Kongo,« je molil sveti oče. »Pomagaj ženskam, ki so žrtve nasilja na vojnih območjih in v vseh delih sveta. Reši otroke, ki trpijo zaradi spopadov, ki so jim neznani, a jih oropajo otroštva in včasih celo življenja. Kako hinavsko je molčati ali zanikati pobijanje žensk in otrok! Tu vojna pokaže svoj najhujši obraz.«

Za Libanon

4. septembra 2020 je potekal dan molitve in posta za Libanon. Papež ga je napovedal nekaj dni prej med splošno avdienco, ko je izpostavil, da je Libanon že več kot sto let »dežela upanja«. Tudi v najtežjih obdobjih zgodovine so Libanonci ohranili svojo vero v Boga in pokazali, da so sposobni iz svoje dežele narediti kraj strpnosti, spoštovanja in sobivanja. »Opogumljam vse Libanonce, naj še naprej upajo in najdejo moč in potrebno energijo za ponovni začetek,« je zatrdil papež. »Politike in verske voditelje prosim, naj si z iskrenostjo in transparentnostjo prizadevajo pri obnovitvenem delu, pri tem pa pustijo ob strani interese ter gledajo na skupno dobro in na prihodnost naroda.« Obrnil se je tudi na mednarodno skupnost: »Prav tako vabim mednarodno skupnost, da podpre državo in ji pomaga priti ven iz težke krize, brez vpletanja v regionalne napetosti.«

Za Afganistan

K molitvi in postu je papež pozval tudi za Afganistan, in sicer med nedeljskim opoldanskim nagovorovm, 29. avgusta 2021, potem ko je prišlo do vrste samomorilskih napadov. Vse žrtve je izročil usmiljenju vsemogočnega Boga ter spodbudil k nadaljni pomoči prizadetemu prebivalstvu. Posebej je pozval k molitvi, da »bi dialog in solidarnost pripeljala do vzpostavitve mirnega in bratskega sobivanja ter bi omogočila upanje za prihodnost države«: »V zgodovinskih trenutkih, kakor je ta, ne moremo ostati ravnodušni. To nas uči zgodovina Cerkve. Kot kristjane nas ta situacija zavezuje. Zato vse pozivam, da okrepijo molitev in se postijo. Molitev in post, molitev in pokora. Sedaj je pravi trenutek. Resno govorim: okrepiti molitev in se postiti ter prositi Gospoda usmiljenje in odpuščanje.«

Za Ukrajino

Nemogoče je pozabiti na nenehne papeževe pozive k molitvi za mir v Ukrajini, ki se od februarja 2022 vrstijo iz tedna v teden. Med splošno avdienco, 23. februarja 2022, je pozval k molitvi in postu za mir: »Jezus nas je učil, da se na hudičevo nesmiselnost nasilja odgovori z Božjim orožjem, z molitvijo in postom. Vse vabim, naj pepelnično sredo, 2. marca, namenijo dnevu posta za mir. Vernike na poseben način spodbujam, naj se na ta dan intenzivno posvetijo molitvi in postu. Kraljica miru naj obvaruje svet pred norostjo vojne.«

Goreča molitev za mir v Ukrajini se je dvigala h Gospodu med spokornim bogoslužjem, 25. marca 2022, ko je papež posvetil Rusijo in Ukrajino Marijinemu brezmadežnemu Srcu. V nagovoru je dejal, da gre za dejanje popolnega zaupanja otrok, ki se v stiski te krute in nesmiselne vojne, ki grozi našemu svetu, zatekajo k svoji Materi, vse svoje strahove in bolečino polagajo v njeno srce in se ji izročajo.