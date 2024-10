Papež ponovno poziva k molitvi za mir, vojna je poraz

Sveti oče je med splošno avdienco, 23. oktobra, ponovno pozval k molitvi za mir. Kot je dejal, je videl statistike o številu mrtvih v vojni v Ukrajini.

»Vojna je neusmiljena, vojna je poraz od samega začetka. Molimo k Gospodu za mir, da bi vsem dal mir, vsem nam,« je povabil. Spomnil je na Mjanmar, Palestino, ki »trpi nečloveške napade«, Izrael in na vse narode, ki so v vojni. »Bratje in sestre, imamo podatek, ki nas mora prestrašiti: najbolj donosne naložbe so danes v tovarne orožja. Dobiček s smrtjo! Vsi skupaj molimo za mir,« je še enkrat povabil sveti oče.