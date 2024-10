Papež ob svetovnem dnevu hrane: Solidarnost naj postane načelo naših odločitev

Ob letošnjem svetovnem dnevu hrane – potekal je 16. oktobra – papež Frančišek poziva k upoštevanju načel subsidiarnosti in solidarnosti kot temelja razvojnih programov, pri čemer je treba v ospredje postaviti potrebe delavcev, kmetov, revnih in lačnih. Solidarnost mora postati temeljno načelo.

Vatican News

Sveti oče je v sporočilu, ki ga je ob svetovnem dnevu hrane 2024 naslovil na Quja Dongyuja, generalnega direktorja Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), izpostavil, da morata politika in gospodarstvo na mednarodni ravni prisluhniti »prisluhniti zahtevam tistih na dnu prehranjevalne verige, kot so mali kmetje in vmesne družbene skupine, kot so družine, ki so neposredno vključeni v prehranjevanje ljudi«.

Poudaril je, da morata načeli subsidiarnosti in solidarnosti postati »temelj naših razvojnih programov in projektov, da ne bi ostali gluhi za potrebe tistih, ki se nahajajo spodaj, delavcev in kmetov, revnih in lačnih ter ljudi, ki živijo v stiski na odročnih podeželskih območjih«.

Človeštvo, ki je ranjeno zaradi mnogih nepravičnosti, nujno potrebuje »učinkovite ukrepe za boljše življenje«, ki bodo sloneli na bratstvu in zavedanju, da »mora biti planet, ki nam ga je dal Bog, vrt, odprt za mirno sobivanje«.

Papež je spomnil na »paradigmo o celostni ekologiji«, ki upošteva potrebe vsakega človeka, da bi bilo »zaščiteno njegovo dostojanstvo v odnosih z drugimi in v tesni povezavi s skrbjo za stvarstvo«. »Le če bomo za vodilo svojih dejanj vzeli ideal pravičnosti, nam bo uspelo zadovoljiti potrebe ljudi.«

To pa zahteva, da »solidarnost postane načelo naših odločitev«. »Na ta način bo zaščita prihodnjih generacij šla z roko v roki s poslušanjem in delovanjem v korist zahtev sedanjih generacij prek medgeneracijskega zavezništva, ki vse poziva k bratstvu in daje nov in pristnejši pomen mednarodnemu sodelovanju.«