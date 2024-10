Papež ob obletnici atentata na prebivalce Izraela pozval, naj se prekine spiralo maščevanja

Po molitvi in blagoslovu v nedeljo, 6. oktobra 2024, je sveti oče najprej spomnil na teroristični napad na prebivalstvo Izraela in na posledice, ki vedno bolj naraščajo. Papež je izrazil bližino tudi prebivalcem Bosne in Hercegovine, »ki so jih prizadele poplave. Naj Gospod sprejme pokojne, potolaži njihove družine in podpira te skupnosti«.

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre!

Jutri bo minilo eno leto od terorističnega napada na prebivalstvo v Izraelu, ki mu ponovno izražam svojo bližino. Ne pozabimo, da je v Gazi še veliko talcev, za katere prosim za takojšnjo izpustitev. Od tega dne je Bližnji vzhod pahnjen v vedno večje trpljenje, z uničujočimi vojaškimi akcijami, ki še naprej prizadevajo palestinsko prebivalstvo. To prebivalstvo v Gazi in na drugih ozemljih močno trpi. Večinoma so to nedolžni civilisti, vsi ljudje, ki morajo prejeti vso potrebno humanitarno pomoč. Pozivam k takojšnji prekinitvi ognja na vseh frontah, vključno z Libanonom. Molimo za Libanonce, še posebej za prebivalce juga, ki so prisiljeni zapustiti svoje vasi.

Pozivam mednarodno skupnost, da konča spiralo maščevanja in ne ponovi več napadov, kot je bil tisti, ki ga je pred dnevi izvedel Iran, ki bi to regijo lahko pahnil v še večjo vojno. Vsi narodi imajo pravico do obstoja v miru in varnosti, njihova ozemlja pa se ne sme napasti ali vdreti vanje, suverenost je treba spoštovati in zagotavljati z dialogom in mirom, ne s sovraštvom in vojno.

V tej situaciji je molitev potrebna bolj kot kdaj koli prej. Danes popoldne se bomo vsi odpravili v baziliko Svete Marije Velike prosit priprošnjo Matere Božje. Jutri pa bo dan molitve in posta za mir na svetu. Združimo se s silo Dobrega proti hudičevim vojnim načrtom.