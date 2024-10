Papež med snemanjem video sporočila

PAPEŽ

Papež mladim Madridčanom: Bodite ustvarjalni in trdni v svojih koreninah

Sveti oče je mladim madridske nadškofije, ki so se 5. oktobra zbrali na prireditvi »Madrid Live Meeting 2024« v pripravi na jubilej, poslal video sporočilo. V njem jih je povabil, naj delajo hrup z veseljem in ustvarjalnostjo. Naročil jim je, naj se pogovarjajo z vsemi, posebej z ostarelimi, ki so »modrost ljudstva«.

Vatican News »Rad bi pozdravil vse vas, mlade madridske nadškofije, ki ste se zbrali. Želim vam biti blizu, želim vas spremljati pri vašem delu. Vendar ne pozabite, da je mlad človek, ki ne ustvarja gibanja, mlad človek, ki miruje, mrtev starec. Bodite pogumni, pojdite naprej, premikajte se. In včasih rečem nekaj, kar nekaterim ni všeč: delajte hrup, delajte trušč. Toda tisti konstruktivni trušč, ki izhaja iz idealov. In skupaj s tem paradoks, da delate hrup in se pogovarjate z vsemi. Prosim, pogovarjajte se z ostarelimi, ki so modrost ljudstva. Prisluhnite jim in naj oni prisluhnejo vam. Ne prelomite korenin ljudstva. Drevo, ki ima prerezane korenine, nima več limfe. Oklenite se korenin, vendar z ustvarjalnostjo. Mlad človek, ki ni ustvarjalen, nima življenja. Je živi mrtvec. Pojdite naprej, dekleta, fantje, bodite pogumni in ne izgubite veselja. Naj vas Gospod napolni z veseljem! Ne izgubite smisla za humor. Naj vas Gospod napolni s humorjem in milostjo.

Naj vas Gospod blagoslovi. Podeljujem vam svoj blagoslov.

Vi pa, prosim, ne pozabite moliti zame.«