Papež Frančišek: Vzgajajte z ljubeznijo, ne bojte se predlagati visokih idealov

"Prek vzgojnih procesov izražamo svojo ljubezen do drugega, do tistih, ki so nam blizu ali so nam zaupani; hkrati pa je bistveno, da vzgoja v svoji metodi in ciljih temelji na ljubezni. Brez ljubezni ni mogoče vzgajati." (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

S svetim očetom so se v četrtek, 31. oktobra 2024, srečali udeleženci narodnega kongresa Gibanja za vzgojno prizadevanje pri Katoliški akciji.

Vatican News

Na začetku svojega govora je papež poudaril, da vzgajati pomeni predvsem »ponovno odkriti in ovrednotiti središčno vlogo osebe v odnosnem kontekstu, kjer dostojanstvo človeškega življenja najde izpolnitev in primerne prostore za rast«.

Ob tem je spomnil, da se formativni projekt Italijanske katoliške akcije razvija v skladu z organsko, sistematično vizijo vzgojnega poslanstva. »Tej nalogi se posvečate z ustvarjalnostjo, s pozornostjo na znamenja časa, pri čemer vedno dopuščate, da vas razsvetljuje evangelij. To vzgojno dejavnost izvajate tako, da skušate ostajati trdno zasidrani na določenih teritorijih, v duhu sodelovanja s krajevnimi Cerkvami in z drugimi stvarnostmi katoliških laikov.

V tej spremembi dobe, sredi procesa sekularizacije, se je vzgojno-izobraževalna dejavnost znašla potopljena v obzorje, ki je skoraj neznano. Krščanska vzgoja stopa po neraziskanih terenih, ki jih zaznamujejo antropološke in kulturne spremembe, na katere še vedno iščemo odgovore v luči Božje besede. Hkrati zbiramo pozitivne izkušnje, ki nam jih posredujejo številne družine, šole, župnijske skupnosti, združenja in sama pedagogika.«

Sveti oče je nato dejal, da je danes veliko stvari, ki so nujne, ena izmed njih pa je biti »vzgojitelji velikega srca … v labirintih kompleksnosti«, kot pravijo sami. »Za dobro otrok, mladih in odraslih, ki živijo poleg vas, ste poklicani, da razširite srce, da se ne bojite predlagati visokih idealov in se ob težavah ne ustrašite. Težave so, in to številne. In da ne bi izgubili niti v teh "labirintih kompleksnosti", je pomembno, da ne ostajamo sami, temveč da gradimo in utrjujemo plodne odnose z različnimi udeleženci vzgojnega procesa: to so družine, učitelji, socialni animatorji, športni voditelji in trenerji, kateheti, duhovniki, redovniki in redovnice, ne da bi prezrli sodelovanje z javnimi ustanovami. In vključite mlade, v vzgojno-izobraževalnem procesu ne smejo biti pasivni: biti morajo dejavni.«

V nadaljevanju govora se je papež Frančišek zaustavil ob vsebini kongresa, na katerem so udeleženci obnovili svojo zavezanost vzgoji, »ki v središče dejansko postavlja osebo, njeno neodtujljivo vrednost in izvorno dostojanstvo, … "ki pomaga vstopati vase, gojiti notranjost, transcendenco, duhovnost kot nepogrešljive elemente za celostni razvoj človeške osebe v vseh njenih razsežnostih: duhovni, bivanjski, čustveni, kulturni, socialni, politični". Prav to je prava perspektiva za nadaljevanje poti vašega gibanja. In pojdite naprej! Ne obupajte.«

»Ob pogledu na prihajajoči jubilej, ki je čas za sejanje upanja – saj vsi nujno potrebujemo upanje –, bi vam rad zapustil še zadnje naročilo: posebno pozornost namenite otrokom, mladostnikom in mladim. Nanje moramo gledati z zaupanjem, z empatijo, rekel bi z Jezusovim pogledom in srcem. Oni so sedanjost in prihodnost sveta in Cerkve. Naša naloga je, da jih spremljamo, podpiramo, spodbujamo in jim s svojim pričevanjem pokažemo dobro pot, ki vodi k temu, da smo "vsi bratje".

"Kdor ljubi, vzgaja", ne pozabite tega, kot je bil naslov knjige, ki jo je pred nekaj leti izdala Katoliška akcija: to je merilo, pametno in polno upanja, ki ga morate imeti v mislih pri vseh svojih dejavnostih. Prek vzgojnih procesov izražamo svojo ljubezen do drugega, do tistih, ki so nam blizu ali so nam zaupani; hkrati pa je bistveno, da vzgoja v svoji metodi in ciljih temelji na ljubezni. Brez ljubezni ni mogoče vzgajati. Vedno vzgajajte z ljubeznijo!«