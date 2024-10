Papež Frančišek sprejel predsednika Republike Liberije

Sveti oče Frančišek je v petek, 18. oktobra 2024, sprejel v avdienco predsednika Republike Liberije gospoda Josepha Nyumo Boakaija, starejšega. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z liberijskim predsednikom, ki je trajal okoli 20 minut, je sledilo papeževo obdarovanje in zatem srečanje v Državnem tajništvu.

P. Ivan Herceg DJ

Papeževo obdarovanje

Ob koncu srečanja je papež Frančišek gospodu Josephu Nyumi Boakaiju, starejšemu, podaril umetniško delo v bronu, ki prikazuje goloba, ki ima v kljunu oljčno vejico in z napisom »Bodite glasniki miru«. Nadalje mu je sveti oče še podaril tiskane izdaje papeških dokumentov in letošnjo poslanico za svetovni dan miru.

Izjava Tiskovnega urada Svetega sedeža

Danes, 18. oktobra 2024, je sveti oče Frančišek v vatikanski apostolski palači v avdienco sprejel predsednika Republike Liberije gospoda Josepha Nyumo Boakaija starejšega, ki se je nato srečal z Njegovo eminenco gospodom kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom Njegove Svetosti, v spremstvu monsinjorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so izpostavili dobre odnose med Svetim sedežem in Liberijo ter sodelovanje s Katoliško Cerkvijo na izobraževalnem in zdravstvenem področju ter se osredotočili na nekatere vidike socialnih in gospodarskih razmer države.

V nadaljevanju pogovora je prišlo tudi do izmenjave mnenj o mednarodnih aktualnostih, s posebnim poudarkom na regionalnih razmerah in migracijskih pojavih.