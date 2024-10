Novoimenovani kardinali bodo umeščeni med konzistorijem 8. decembra 2024. (Vatican Media)

PAPEŽ

Papež razglasil 21 novih kardinalov. Med njimi Vinko Bokalič, nadškof Santiaga del Estera

Papež Frančišek je v nedeljo, 6. oktobra 2024, po molitvi Angel Gospodov, blagoslovu in apelih razglasil imena 21 novih kardinalov, ki bodo umeščeni med konzistorijem 8. decembra 2024. Prihajajo z vsega sveta, vključno z Iranom in Indonezijo. Med novimi kardinali je tudi msgr. Vinko BOKALIČ IGLIČ CM, nadškof Santiaga del Estera in primas Argentine ter novi vikar rimske škofije monsinjor Reina.

Papež Frančišek Novoimenovani kardinali 1. S.E. msgr. Angelo Acerbi, apostolski nuncij.

2. S.E. msgr. Carlos Gustavo CASTILLO MATTASOGLIO, nadškof Lime (Peru).

3. S.E. msgr. Vinko BOKALIČ IGLIČ CM, nadškof Santiaga del Estera in primas Argentine.

4. S.E. msgr. Luis Gerardo CABRERA HERRERA OFM, nadškof Guayaquila (Ekvador).

5. S.E. msgr. Fernando Natalio CHOMALÍ GARIB, nadškof Santiaga de Chile (Čile).

6. S. E. msgr. Tarcisio Isao KIKUCHI, S.V.D., nadškof Tokia (Japonska).

7. S.E. msgr. Pablo Virgilio SIONGCO DAVID, škof Kalookana (Filipini).

8. S. E. msgr. Ladislav NEMET, S.V.D., nadškof Beograda-Smedereva, (Srbija).

9. S.E. msgr. Jaime SPENGLER OFM, nadškof Porta Alegra (Brazilija).

10. S.E. msgr. Ignace BESSI DOGBO, nadškof Abidjan (Slonokoščena obala).

11. S.E. msgr. Jean-Paul VESCO OP, nadškof Alžira (Alžirija).

12. S.E. msgr. Paskalis Bruno SYUKUR OFM, škof Bogora (Indonezija).

13. S. E. msgr. Dominique Joseph MATHIEU OFMConv, nadškof Teherana - Ispahana (Iran).

14. S.E. msgr. Roberto REPOLE, nadškof Torina (Italija).

15. S.E. msgr. Baldassare REINA, od danes generalni vikar rimske škofije.

16. S.E. msgr. Francis LEO, nadškof Toronta (Kanada).

17. S.E. msgr. Rolandas MAKRICKAS, nadžupnik, koadjutor papeške bazilike sv. Marije Velike.

18. S.E. msgr. Mykola BYCHOK, C.Ss.R., škof eparhije sv. Petra in Pavla v Melbournu Ukrajincev.

19. Pater Timothy Peter Joseph RADCLIFFE OP, teolog.

20. Pater Fabio BAGGIO, C.S., podtajnik sekcije Migranti in begunci Dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja.

21. Msgr. George Jacob KOOVAKAD, uradnik Državnega tajništva, odgovoren za papeževa potovanja.