PAPEŽ

Papež avstrijski smučarski zvezi: Vztrajnost, iskrenost, prijateljstvo in solidarnost

S svetim očetom so se v četrtek, 10. oktobra, srečali člani avstrijske smučarske zveze. Spodbudil jih je, naj gojijo vrednote, ki so neločljivo povezane s športom: vztrajnost, iskrenost, prijateljstvo in solidarnost.

Vatican News »Rad bi vas spodbudil, da pri svojem prizadevanju vedno gojite vrednote, ki so neločljivo povezane s športom in so mu lastne: vztrajnost, iskrenost, prijateljstvo, solidarnost. Na ta način prispevate k bolj bratskemu svetu, saj šport ustvarja bratstvo, da bi sredi naravnih čudes svoje države zapeli hvalnico Stvarniku,« je dejal papež Frančišek med srečanjem s približno sto člani avstrijske smučarske zveze. Sveti oče je tudi izpostavil, da je Avstrija »bogata z veličastnimi gorami in zato ponuja odlične možnosti za alpske športe«. Dodal je še, da si avstrijska smučarska zveza, ki je bila ustanovljeno leta 1905, prizadeva za »promocijo različnih smučarskih dejavnosti po vsej državi, zlasti pa za vrhunske dosežke športnikov«.