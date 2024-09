Zahvala svetega očeta ob koncu obiska v Indoneziji: Delajte hrup!

Papež Frančišek je ob koncu svete maše v Džakarti, s katero je sklenil apostolski obisk v Indoneziji, gostiteljem izrekel svojo zahvalo.

Vatican News

»Zahvaljujem se kardinalu Ignatiusu ter predsedniku Škofovske konference in drugim Pastirjem Cerkve v Indoneziji, ki skupaj z duhovniki in diakoni služijo svetemu Božjemu ljudstvu v tej veliki deželi.

Preberi tudi 05/09/2024 Papež med homilijo v Džakarti: Ne glej svojih praznih mrež, glej Jezusa! Sklepno dejanje papeževega obiska Indonezije je bila slovesna sveta maša, ki je potekala v četrtek ob 17. uri po lokalnem času na stadionu Gelora Bung Karno v Džakarti. Na njem je ...

Hvala redovnicam, redovnikom in vsem prostovoljcem; in z veliko naklonjenostjo ostarelim, bolnim in trpečim, ki so darovali svoje molitve. Hvala.

Moj obisk med vami se bliža koncu in želim izraziti svojo veselo hvaležnost za čudovit sprejem, ki sem ga bil deležen. Ponovno jo izrekam gospodu predsedniku republike, ki je bil danes tukaj prisoten, drugim civilnim oblastem in silam javnega reda in miru ter celotnemu indonezijskemu ljudstvu. V Apostolskih delih piše, da je bil na binkošti v Jeruzalemu velik hrup. In vsi so delali hrup zato, da so oznanjali evangelij. Dragi bratje in sestre, pravim vam: delajte hrup!

Naj vas Bog blagoslovi!«