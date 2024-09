PAPEŽ

Papež nenapovedano obiskal dom dejavne ljubezni Malih sester ubogih v Bruslju

Po obisku gradu Laeken za srečanje z vladarji in oblastmi Belgije je papež Frančišek odšel v Dom sv. Jožefa v okrožju Marolles. Ustanova, ki jo upravljajo Male sestre ubogih in sprejema starejše ženske in moške, ki so resno bolni in imajo omejene ekonomske možnosti. Papež je pozdravil in blagoslovil vse navzoče, tudi 102-letno gospo Zelle in Agato iz Barija. Zagotovil jim je molitve in jih prosil, naj molijo zanj.

Salvatore Cernuzio Program papeža Frančiška je v petek, 27. septembra 2024, po srečanju z oblastmi vključeval več kot peturni odmor pred popoldanskimi srečanji, a je kolona avtomobilov s papežem zavila v nasprotno smer od nunciature, papeževe rezidence v teh dneh potovanja, da bi vstopila na ozke ulice Marollesa do Doma sv. Jožefa. Sprejem v Domu sv. Jožefa Ljudje, ki so jih opozorile sirene in dolga vrsta črnih avtomobilov ter minibusov, so šli na ulice, da bi pozdravili papeža Frančiška, ki je prosil naj ustavijo beli fiat 500 L, da bi pozdravil skupino otrok in žensko na kolenih z rokami v obliki molitve. Avtomobil je zatem zavil in vstopil na dvorišče karitativne ustanove. Dve redovnici Malih sester ubogih, kongregacije, ki jo je ustanovila sveta Ivana Jugan, sta nemudoma pristopili k papežu, da bi mu rekli »hvala« za to presenečenje. »Z veseljem,« je papež Frančišek odgovoril in hitro vprašal o njihovi kongregaciji.