Sveti oče: Zastonjskost ni samo finančna razsežnost, ampak tudi človeška

Papež Frančišek je v soboto, 21. septembra 2024, v avdienco sprejel pripadnike finančne policije, ki letos obhaja 250-letnico delovanja. Srečanja so se udeležili tudi italijanski minister za ekonomijo in finance, generalni poveljnik, vojaški ordinarij in kaplani finančne policije, katerim je sveti oče uvodoma namenil poseben pozdrav.

Na začetku govora se je papež zaustavil ob geslu jubileja, ki ga obhaja finančna policija. »"V tradiciji, prihodnost". To je geslo vaše 250. obletnice. V tradiciji je prihodnost. Nanaša se na korenine, ki so privedle do ustanovitve finančne policije in so usmerile njeno rast. Ustanovljena je bila kot posebna enota za finančni nadzor in varovanje meja, nato pa prevzela naloge davčne in ekonomsko-finančne policije, pomorske policije, ter ima pomembno poslanstvo na področju reševanja, tako na morju kot v gorah. Zgodovinski spomin na to zavezanost je pomoč, ki jo je nudila judovskim beguncem in preganjanim med obema svetovnima vojnama.

Gre torej za obsežno področje delovanja, katerega cilj je odgovarjati na probleme s konkretno prisotnostjo in ustreznim ukrepanjem, hkrati pa posredovati kulturno alternativo nekaterim nadlogam, ki lahko izpridijo družbo.

Vaš zavetnik je sveti Matej, apostol in evangelist, danes je njegov god. Bil je cestninar, to je pobiralec davkov, in njegov poklic je bil v Jezusovem času dvakratno preziran: ker je bil podložen cesarski oblasti in ker je bil skorumpiran. Rad grem v cerkev svetega Ludvika Francoskega, kjer je Caravaggieva slika "Matejevo spreobrnjenje", ki ima globok simboličen pomen. Predstavljal je utilitaristično in brezvestno miselnost, ki časti samo "boga denar".

Tudi v današnjem času podobna logika vpliva na družbeno življenje, povzroča neravnovesje in marginalizacijo: od zavržene hrane – ki je škandal, zavržena hrana, je škandal! – do tega, da državljani ne morejo uveljavljati nekaterih svojih pravic. Tudi država lahko postane žrtev tega sistema; celo tiste države, ki imajo ogromno sredstev, ostajajo izolirane z vidika financ ali svetovnega trga. Kako lahko razložimo lakoto v svetu danes, ko je v razvitih družbah zelo zelo veliko zavržene hrane? To je grozno. In še nekaj: če bi za eno leto prenehali izdelovati orožje, bi bilo svetovne lakote konec.

V tej panorami ste poklicani, da prispevate k pravičnosti ekonomskih odnosov in preverjate upoštevanje predpisov, ki urejajo dejavnosti posameznikov in podjetij. Zato nadzorujete dolžnost vsakega državljana, da v skladu s kriteriji pravičnosti prispeva k potrebam države, ne da bi bili najmočnejši privilegirani, ter se borite proti neprimerni uporabi interneta in družbenih omrežij. Naj gre za pobiranje davkov ali za boj proti neprijavljenemu in nezadostno plačanemu delu – to je še en škandal – ali delu, ki žali človekovo dostojanstvo, je vaše posredovanje bistvenega pomena.

In vse to je vaš konkreten in vsakodnevni način služenja skupnemu dobremu, bližine ljudem, boja proti korupciji in spodbujanja zakonitosti; korupciji, ki se dogaja pod mizo.

Beseda "skorumpiran" v italijanščini "spominja na pokvarjeno srce, na zlomljeno srce, ki ga je nekaj umazalo, uničilo. [...] Korupcija razkriva protidružbeno ravnanje, ki je tako močno, da razkraja veljavnost odnosov in stebrov, na katerih temelji družba". Zato odgovor, alternativa ni samo v normah, temveč v "novem humanizmu" (Predgovor, v Peter Turkson: Corrosione: combrattere la corruzione nella Chiesa e nella società, Bologna 2017). Na novo utemeljiti človeštvo.

Jezusov pogled, uprt v mladega Mateja, pravi, da sta človekovo dostojanstvo in življenje središče življenja ljudstva. Vi lahko prispevate k nastanku tega novega humanizma tudi z delom, ki ga opravljate v službi mladih, ki prosijo za vstop v enoto finančne policije in obiskujejo njene šole. Morda sprva iščejo samo službo, nato pa najdejo specifično usposabljanje, ki jim ne daje samo najnujnejših konceptov in izkušenj, temveč postane tudi vzgoja za življenje in skupno dobro.

Matej je na nek način prešel od logike dobička k logiki pravičnosti. Vendar pa je v Jezusovi šoli presegel tudi enakost in pravičnost ter spoznal zastonjskost, darovanje samega sebe, ki ustvarja solidarnost, podelitev in vključevanje. Zastonjskost ni samo finančna razsežnost, ampak tudi človeška. Postati osebe v službi drugih, zastonjsko, ne da bi iskali lastne koristi. Kajti čeprav je pravičnost nujna, ta ni dovolj, da bi zapolnila tiste vrzeli, ki jih lahko ozdravijo samo zastonjskost, karitativnost, ljubezen.

To na primer izkusite, ko organizirate sprejem in reševanje migrantov, ki so v nevarnosti v Sredozemskem morju. Hvala vam za to, hvala. Ali pri pogumnih posredovanjih ob naravnih nesrečah v Italiji in drugod. Pomislimo pa tudi na boj proti trgovini z drogami, proti trgovcem smrti. Vaša služba se ne konča pri zaščiti žrtev, ampak vključuje tudi prizadevanje za pomoč pri ponovnem rojstvu tistih, ki delajo napake: s spoštljivim in integritetnim delovanjem se namreč lahko dotaknete vesti in pokažete možnost drugačnega življenja.

Tudi na ta način se more in mora graditi alternativo globalizaciji brezbrižnosti, ki uničuje z nasiljem in vojno, prav tako pa zanemarja tudi skrb za socialnost in okolje. Bogastvo določenega naroda namreč ni samo v njegovem BDP, temveč tudi v njegovi naravni, umetniški, kulturni in verski dediščini ter v nasmehu njegovih prebivalcev, njegovih otrok. Neki voditelj države mi je nekoč dejal: "Imam posebno merilo: nasmeh otrok in ostarelih. Kadar so oboji nasmejani, v družbi ni tako slabo. To je zanimivo. To spodbuja ustvarjalnost in odprtost v svet. Vi sami ste državljani, ki varujete to "bogastvo" Italije, vendar ste pripravljeni oditi na mednarodne misije. Ta zagon solidarnosti do drugega je potreben kot pot k miru in kot upanje za boljšo prihodnost!

Sestre in bratje, čestitam vam, ker sodelujete pri krepitvi zaupanja in upanja ljudstva. Tega ljudstva, ki smo mi vsi. In krepite zaupanje, upanje, nasmeh. Ponovno se vračam k temu. Termometer je: ali so otroci nasmejani? Ali so ostareli nasmejani? Ne pozabite. In ta pomembna obletnica se dobro ujema s temo jubileja, na katerega se pripravlja Cerkev: "Romarji upanja". Iz srca vas blagoslavljam, blagoslavljam vaše delo in družine. Prosim, ne izgubite smisla za humor, saj je to zdravje! In prosim vas, da molite zame. Hvala.«