Sveti oče z indonezijskimi jezuiti. Pater Spadaro: Papež navdušen nad številnimi mladimi

Papež Frančišek je ob koncu dopoldneva v sredo, 4. septembra 2024, v Džakarti, po obveznostih s predsednikom ter političnimi in civilnimi oblastmi, na nunciaturi za eno uro sprejel 200 članov Družbe Jezusove v Indoneziji v dvorani apostolske nunciature. »Družinsko, sproščeno in pronicljivo srečanje,« pravi p. Antonio Spadaro, podtajnik Dikasterija za kulturo in vzgojo. Obravnavane so bile številne teme, med drugim medverski dialog in pomen inkulturacije.

Salvatore Cernuzio

Vprašanja in odgovori, zaupnice, šale

Srečanje je trajalo eno uro in je kot vedno potekalo v znamenju spontanega dialoga z vprašanji in odgovori, osebno domačnostjo in nekaj šalami. »Sproščeno, globoko in pronicljivo srečanje« povzema pater Antonio Spadaro, podtajnik Dikasterija za kulturo in vzgojo ter član papeškega spremstva, ki je bil prisoten na srečanju. »To je bil družinski trenutek, kot običajno«, pojasnjuje jezuit, novinar in teolog, za vatikanske medije. »Papež Frančišek je vedno zelo sproščen, počuti se kot doma, zato lahko poda prve povratne informacije o obisku«. Predvsem pri indonezijskih bratih je izrazil presenečenje in veselje, da vidi toliko mladih: »Morda me je najbolj prevzelo to, da je sveti oče opazil, kako mladi so jezuiti, ki so prisotni v formaciji v Indoneziji.«

Teme dialoga, inkulturacije, razločevanja in molitve

V pogovoru so bile obravnavane številne teme. »Papež Frančišek je spregovoril o Družbi, pomenu razločevanja in molitve. Mlajši so ga spraševali, kje najde čas za molitev, in povedal je nekaj anekdot,« razlaga pater Spadaro. Zatem so prišle na vrsto teme, ki so se prepletale z drugimi pomembnimi v tej deželi, »kot je medverski dialog ali inkulturacija, pri kateri je zelo vztrajal«. Sveti oče je z njimi podelil svoje osebne izkušnje in tudi šale, kakor tista, ki jo je izrekel ob koncu srečanja: »Poglejte, policija je prišla, da me odpelje proč.«