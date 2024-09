Sveti oče: Sredozemsko morje naj bo morje bratstva in miru, ne pokopališče

V albanski prestolnici Tirana od 15. do 21. septembra poteka Sredozemsko srečanje pod geslom »Romarji upanja in graditelji miru«, na katerem se je zbralo 50 mladih. Sveti oče je udeležencem poslal video sporočilo, v katerem jih je povabil, naj bodo romarji upanja in naj sledijo Božjim znamenjem, da bi Sredozemsko morje postalo morje bratstva in miru »in naj ne bo več pokopališče«.

Video sporočilo papeža Frančiška

Dragi prijatelji, dragi mladi iz Albanije in Sredozemlja,

vesel sem, da ste zbrani v Tirani deset let po mojem obisku v vaši ljubljeni deželi leta 2014. Nisem pozabil! Spominjam se tistega potovanja, na katerem sem lahko spoznal vaše ljudstvo, ljudstvo z mnogimi obrazi, ki pa ga združuje pogum. Kot sem tedaj dejal mladim, »vi ste nova generacija Albanije« (Opoldanska molitev, Tirana, 21. september 2014). Danes dodajam, dragi mladi s petih obal Sredozemskega morja: vi, nova generacija, ste prihodnost sredozemske regije.

Vsi smo romarji upanja, hodimo v iskanju resnice in živimo svojo vero tako, da gradimo mir. Mir je treba graditi! Bog ljubi vse ljudi in med nami ne dela razlik. Bratstvo med petimi obalami Sredozemskega morja, ki ga vi gradite, je odgovor – najboljši odgovor, ki ga lahko ponudimo konfliktom in brezbrižnostim, ki ubijajo. Brezbrižnost namreč ubija.

Skupaj se naučite brati znamenja časa. Glejte na raznolikosti vaših tradicij kot na bogastvo, ki ga je hotel Bog. Enost ni uniformiranost in raznolikost naših kulturnih in verskih identitet je Božji dar. Enost v različnosti. Rastite v medsebojnem spoštovanju, kot pričujejo vaši predniki.

V središče postavite glas tistih, ki niso slišani. Mislim na najrevnejše, ki trpijo, ker so obravnavani kot breme ali nadloga. Mislim na tiste, ki morajo, pogosto zelo mladi, zapustiti svojo državo zaradi boljše prihodnosti. Poskrbite za vsakega od njih. Ne gre za številke, temveč za osebe, in vsaka oseba je sveta; gre za obraze, katerih dostojanstvo je treba spodbujati in varovati. Odpovejmo se kulturi strahu in odprimo vrata sprejemanja in prijateljstva.

Kot veliko Tiberijsko jezero, ki vam je zaupano v skrb, živite na obalah tega velikega območja, ki vas združuje: Sredozemlje vas združuje, združuje vas kot čudovit vrt, ki ga je treba obdelovati. V vseh okoliščinah ohranjajte duha služenja, skrbite za vsako bitje, ki vam je zaupano v roke.

Naučite se hoditi po sledeh vaših mučencev. Njihov pogum je živo pričevanje, ki lahko navdihuje vaše prizadevanje, da bi se uprli vsemu nasilju, ki iznakazi našo človeškost, kot je to storila blažena Marija Tuci pri svojih komaj dvaindvajsetih letih.

Izročam vas Mariji, Materi dobrega sveta, ki od nekdaj svoj materinski pogled ljubezni in žalosti usmerja v preizkušnje vaše dežele. Od Njenega brezmadežnega srca se naučite biti neutrudni romarji upanja in slediti Božjim znamenjem, da bo Sredozemlje ponovno odkrilo svoj najlepši obraz: obraz bratstva in miru. In naj ne bo več pokopališče.